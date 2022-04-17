Гороскоп для Маріуполя: астролог назвала дату визволення міста

Незважаючи на хвалькуваті заяви окупантів, українське місто Маріуполь буде звільнене воїнами ЗСУ, хоча йому і доведеться пережити дуже нелегкі часи, коли російські окупанти спробують «вичистити все», пише «Главред».

«Карти показують, що ворог видав розпорядження «цілком вичистити все», — вважає вона.

«Але наші люди допомагають Маріуполю і намагаються протягнути руку допомоги. Закінчення бійні за Маріуполь у квітні поки що не бачу», — цитує видання астролога, яка називає себе Яна Ezoterichka.

За її словами, вже наразі є великі втрати з обох боків.

«Але Маріуполь звільнять і буде заклик до відповіді, суд. Це буде дуже важка перемога, але світ прийде. Людям, які там перебувають, дуже важко. Можливо, це станеться через 21 день. Із середини травня буде велика допомога Маріуполю, і можливо у червні-липні буде відновлення. Усі за одну ніч зміниться, але складно буде», — каже астролог.

Фахівець зазначає, що влітку ще боротьба та опір спостерігається, але Маріуполь відновлюватиметься і знову повернеться до життя назло путіну.

Нагадаємо, що Маріуполь із 3 березня блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли, авіанальоти та навіть хімічні атаки. Місцеві жителі живуть у підвалах на межі життя та смерті. Дедалі більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають у Маріуполь гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних мешканців, кидають бомби на цивільні будинки, де ховаються діти.

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