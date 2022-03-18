«З новою силою запахне смаженим»: астролог розповіла, коли можливий штурм Києва

У мережі з'явився ще один оптмістичний для України астропрогноз розвитку подій довкола віроломного вторгнення путінських орків. Його в Instagram озвучила астролог із ніком astro.medvedka.

На думку фахівця, активна фаза війни триватиме як мінімум до кінця березня, і це пов'язано з напруженим аспектом, який утворюється між Марсом (планетою війни і агресії) та Ураном (планетою бунту, несподіванок, незалежності).

«У цей період із новою силою запахне смаженим. Можуть бути як несподівані військові дії, так і наступи за новими несподіваними напрямками, або ж військовий переворот (природно, в країні-агресорі)», — пише астролог, яку цитує Главред .

Марс і Уран може означати спробу силою захопити незалежність, «а це можливо через взяття столиці», але після того, як цей аспект на небі зникне, одразу ж з'явиться курс на нові небесні обставини — поєднання того ж Марса із Сатурном (планетою влади, стратегій, структури та обмеження).

«Їх сходження та розставання триватиме до середини квітня», — каже астролог, пояснюючи, що при кращому варіанті це означає обмеження агресії, усунення військових подій за допомогою продуманих стратегічних дій.

Але оскільки з'єднання планет відбуватиметься у знаку Водолія (в астрології вважається, що РФ символізує саме цей знак), то, можливо, саме в країні-окупанті відбудуться деякі силові дії.

Таким чином, не виключено, що у другій половині квітня ситуація в Україні має стати набагато кращою, а військові дії — припиняться зовсім.

Зазначимо, що приблизно цей термін закінчення активної фази бойових дій озвучив на брифінгу 18 березня і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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