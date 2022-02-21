Дзеркальна дата 22 лютого: як залучити удачу та змінити долю

З трьох дзеркальних дат цього місяця 22 лютого — найенергетичніша й потужніша не лише місяця, а й усього року.

Завтра настане особливий день, який виділяють не лише нумерологи та астрологи, а й експерти у галузі біоенергетики, пише сайт «Слова Фрази».

Енергетика числа «два» додає стійкості та сміливості, допомагає розкрити сплячі таланти, досягти значних висот та залучити до життя щасливі зміни.



Шість двійок вівторка — це унікальна можливість змінити долю. 22 числа кожен зможе виконати своє заповітне бажання, залучити до життя позитивні зміни, розпочати новий етап.



На думку астрологів, головне — точно сформулювати бажання. Коротке та містке речення слід вивчити напам'ять, щоб мрія звучала чітко.



Вимовляти його можна щоразу, стикаючись з цифрою два — на номері автомобіля, що складається з двійок, на циферблаті годинника і т.д.

Якщо 22 лютого скласти карту бажань, то шанс виконання мрії збільшиться.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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