Не лише можливий напад Путіна: чим небезпечний повний Місяць у Леві 16 лютого 2022 року

Повний місяць 16 лютого ще називають Сніжним. Вважається, що час, що залишився до повні (16.02.2022 18:58), наповнений особливою енергетикою. У той же час астролог Ксенія Каттерфельд впевнена, що лютнева повня несе в собі небезпеку, оскільки Місяць знаходиться в сузір'ї Лева, а отже, це час, коли людина втрачає здатність адекватно і раціонально мислити. Гороскоп від Ксенії Каттерфельд наводить FTimes.

Астролог вважає, що в період повного Місяця люди діють під впливом емоцій, а не розуму, а тому підвищується ризик стати учасником небезпечних авантюр, потрапити на вудку шахраїв, зазнати фінансових збитків. Крім того, висока ймовірність нещасних випадків та травм.

У особистих взаєминах можливі конфлікти, оскільки перебування Місяця у знаці Лева пробуджує егоїзм і небажання зважати на потреби та інтереси інших людей. Нереалізовані амбіції обертаються дратівливістю, а іноді агресією.

Нагадаємо, раніше астролог Ксенія Базиленко оцінила можливість нового вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Астролог впевнена, що не можна забувати про положення Марса в поєднанні з Венерою. Обидві планети наразі перебувають у спокійному знаці Козерога.

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