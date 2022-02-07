Хлопчик чи дівчинка: астрологи розповіли, в який день 2022 року краще зачати дитину, щоб отримати бажаний результат

На думку фахівців, вположення Місяця на небосхилі впливає навіть на те, якої статі народиться дитина. Можна в це не вірити, але якщо хочеться досягти мети, чому б не використовувати всі засоби?

Народжена у лютому дитина має всі шанси вирости творчою і чуйною людиною, а також добре розбиратися в почуттях людей, які її оточують, пише «Кур'єр. Середа».

Лютий

У цей час виходять емпати, чуйні та творчі знавці людських душ.

Числа з найвищою ймовірністю зачати хлопчика: 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25 та 26.

Придатні для майбутньої дівчинки дні: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23 та 24.

Березень

Зачатий у березні стане надійною опорою батьків. Виховувати дитину треба так, щоб альтруїзм не їй на шкоду.

Найкращі дати, коли виходять хлопчики: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25 і 29.

Висока можливість зачати дівчинку очікується: 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30 і 31.

Квітень

Такі діти — найпозитивніші. Їхнього оптимізму вистачить, щоб подолати будь-які негаразди у житті.

Дозволять зачати хлопчика: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29 та 30.

Сприятливі для зачаття дівчинки: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18,19, 23 та 28.

Травень

Цього місяця вдаються непосиди, з якими спочатку не так просто. Пізніше дитина може мати спортивні успіхи.

Числа з найвищою ймовірністю зачати хлопчика: 3, 4, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27 та 31.

Придатні для майбутньої дівчинки дні: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 28 та 29.

Червень

Діти, зачаті у червні — розважливі господарники, добре розуміють своє місце у житті.

Найкращі дати, коли виходять хлопчики: 1, 4, 5, 9, 14, 15, 19, 20, 23, 27 та 28.

Висока можливість зачати дівчинку очікується: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29 і 30.

Липень

Спекотний літній місяць дарує мрійників, яким непросто пристосуватися до побуту. Але їхні творчі успіхи це компенсують.

Дозволять зачати хлопчика: 1, 2, 3, 6, 8,11, 12, 17, 20, 21, 25, 29 та 30.

Сприятливі для зачаття дівчинки: 4, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 28 та 31.

Серпень

Неспокійні малюки, зачаті наприкінці літа, швидко виростають у яскравих особистостей, здатних до політики.

Числа з найвищою ймовірністю зачати хлопчика: 2, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 та 31.

Придатні для майбутньої дівчинки дні: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27 та 29.

Вересень

Осінній місяць дозволяє зачати дослідників, які не дадуть батькам нудьгувати. Будучи дорослими, часто вибирають науку.

Найкращі дати, коли виходять хлопчики: 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26 та 28.

Найвища можливість зачати дівчинку очікується: 1, 2, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29 і 30.

Жовтень

Спокійні діти будуть добрими працівниками. Їхня стабільна психіка дозволить досягти кар'єрних висот.

Дозволять зачати хлопчика: 1, 2, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 25, 28 та 30.

Сприятливі для зачаття дівчинки: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 27 та 31.

Листопад

Часто зачаття у листопаді дарує батькам вундеркіндів. Головне — вчасно помітити талант та не дати йому зникнути.

Числа з найвищою ймовірністю зачати хлопчика: 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 та 30.

Придатні для майбутньої дівчинки дні: 1, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 27 та 28.

Грудень

Місяць підходить для зачаття товариських дітей, які прекрасно почуваються у будь-якому колективі.

Найкращі дати, коли виходять хлопчики: 1, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28 та 31.

Висока можливість зачати дівчинку очікується: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 29 і 30.

Раніше астрологи обіцяли фінансову удачу у лютому для представників трьох знаків зодіаку — Близнюкам, Левам та Козерогам.

А з 7 по 13 лютого сім знаків зодіаку отримають максимальну вигоду.

Фото Pixabay

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