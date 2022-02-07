Сім знаків зодіаку матимуть максимальну вигоду: гороскоп на тиждень з 7 по 13 лютого

Спостерігаючи за поведінкою планет, що впливають на сферу кар'єри та грошей, астрологи склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень. Поради експертів допоможуть не проґавити перспективні можливості та отримати максимальну вигоду, передає сайт «Слова Фрази».



На цьому тижні перед Овнами відкриються нові фінансові шляхи. Єдине, що завадить їм прокласти дорогу до успіху, це негативний аспект Меркурія та Плутона 11 числа. Астрологи радять шукати можливості там, де є проблеми. Не треба їх боятися.



У житті Тельців цього тижня величезною вагою будуть їхні слова. Відлякувати фінансовий успіх також буде бездіяльність. Цього тижня все вказує на те, що Тельцям потрібно зробити вирішальний ривок до перемоги.



Близнюкам везтиме у звичних для них справах. Саме вони залучатимуть найбільше фінансового успіху. Це актуально не лише для тих, хто працює у рідних стінах, а й для решти. Близнюки найшвидше зможуть пройти адаптацію до нових умов та зможуть отримати вигоду з будь-якої ситуації.



У Раків можливі затримки наприкінці тижня, але всі проблеми будуть вирішуватися. Нічні світила дадуть Ракам натхнення та силу волі. Вони зможуть досягти успіху у чомусь новому, знайти роботу або завершити все найнеобхідніше.



Левам варто зайнятися енергетичними чистками. Потрібно прогнати залишки накопиченої негативної енергії, щоб на цьому тижні та в найближчому майбутньому загалом реалізувати максимум свого потенціалу у фінансовій сфері та у роботі.



У Дів намічається дуже сприятлива ситуація як у роботі, так у фінансовій сфері загалом. Астрологи радять упорядкувати думки, зайнятися найважливішими справами та обов'язками, розібрати завали на роботі та розпрощатися зі шкідливими звичками.



Планети та зірки вкажуть Терезам нові перспективи. Можливо, що комусь запропонують нову роботу, хтось зможе знайти дорогу річ за дуже вигідною ціною. Терезам буде під силу позбутися грошових проблем.



Фінансове життя Скорпіонів кардинально зміниться: з'являться нові можливості для заробітку та шанси виконати своє заповітне бажання. Скорпіони можуть сміливо вирушати у відрядження, витрачати гроші на перетворення свого будинку.

Стрільцям навіть рутинна робота здасться чимось цікавим, але важливих рішень у фінансовій та робочій сферах приймати не варто. Краще не планувати цього тижня нічого надважливого.



Козороги захочуть самоствердитися та блиснути ерудицією, досвідом, креативом, але робити це варто максимально обережно. Отримати бажане Козороги зможуть за допомогою самонавіювання, але при цьому важливо не втрачати зв'язку з реальністю.

Зірки принесуть Водоліям з 7 по 13 лютого грошовий успіх: колеги та керівництво почнуть поважати їх ще більше. Можливе підвищення заробітку, просування кар'єрними сходами.



Мрії Риб можуть стати реальністю. Астрологи радять поставитися до реалізації планів максимально серйозно. Риби зможуть скоригувати курс та розпочати рух до успіху.

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