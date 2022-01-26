«Королева Мечів», «Колісниця» та «Правосуддя»: складено Таро-прогноз України на 2022 рік

Тривожні новини, що надходять з усіх боків про російське вторгнення, що може відбутись незабаром, змушують людей все частіше шукати відповідь на запитання: «Що буде з Україною в 2022 році?». Редакція Нового каналу вирішила оригінально дізнатися про долю країни і зробила гороскоп для України на картах Таро.

Після запиту про долю України у 2022 році випало три карти Таро: Правосуддя, Королева Меч та Колісниця .

Карта Правосуддя

У гороскопі ця карта вказує на те, що на країну чекає непідкупне та неупереджене правосуддя. Фактично, настане Ера суворої справедливості, яка завжди потрібна в будь-якій державі. Карта говорить про те, що українці нарешті отримають те, на що заслуговують, результат їхньої праці окупиться справедливо і відповідно до закону. Це божественна справедливість, на противагу людському суду, абсолютно непідкупна і об'єктивна. Вона протистоїть людському правосуддю, яке піддається впливу, особистим уподобанням або просто обмежено здатністю людей відрізнити правду від брехні.

Королева Мечів

У гороскопі на 2022 рік це означає жінку, яка має владу та авторитет, а також намір використати їх для досягнення власних цілей. Сподіваємося, що саме такою і є сучасна Україна. Швидше за все, карта вказує на певну особистість у майбутній історії. Іншим її значенням також є втрата, що не може не засмучувати. Особливо на тлі новин про інтенсивну підготовку РФ до майбутнього вторгнення в Україну.

Карта Колісниці

У гороскопі вона вказує на те, що знайдуться сили, рішучість та відвага подолати протиріччя та суперників. Як бойова колісниця знищує ворожі сили, так і Колісниця Таро символізує перемогу над усіма, хто проти нас. Всі вороги будуть зламані, всі наміри здійсняться, ніщо не завадить шляху успіху. Потрібна лише віра у перемогу.

Нагадаємо, що раніше карти Таро розповіли, які знаки Зодіаку чекають на сюрпризи у 2022 році.

Фото Pixabay

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