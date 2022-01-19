Визначити долю по картах Таро: парапсихолог розповів, які сюрпризи чекають на знаки зодіаку у 2022 році

Багато людей схильні планувати велику кількість справ до кінця року, але іноді їхні зусилля охопити все й відразу можуть призвести до плачевних результатів.

І справа не в нереальності планів, а у тому, що у справу може втрутитися доля зі своїми корективами, пише «Ліза».

Визначити можливий перебіг подій до кінця 2022 року за допомогою карт таро пропонує парапсихолог й таролог Святослав Серебряков.

Овен — Імператриця (у прямому положенні)

Овнам ця карта обіцяє чудові перспективи та безліч можливостей для заробітку чи відкриття власного бізнесу. Овни відчують себе оточеними турботою та увагою. Навесні можливі знайомства, які принесуть зиск.

Телець — Сила (у прямому положенні)

Тільцям варто на початку року виявити активність на роботі. Тоді у другій половині 2022-го їх точно очікує підвищення.

Близнюки — Королева Жезлів (у прямому положенні)

Королева Жезлів вимагатиме від Близнюків відповідальності. Це призведе до збільшення доходу та у роботі відбудуться позитивні зміни. Близнюкам, які перебувають у стосунках, обов'язково потрібно дослухатися бажань свого партнера, а не намагатися придушити його думку.

Рак — Туз Кубків (у перевернутому положенні)

Ракам у 2022-му році потрібно правильно розставити пріоритети, щоб не проґавити головне. Вибирати доведеться між здоров'ям, сім'єю та кар'єрою, яка стрімко й блискуче розвиватиметься. Ще одна глобальна мета для представників знака — виявити у своєму оточенні маніпулятора, який заважає рухатися вперед.

Лев — Верховна Жриця (у прямому положенні)

Левам не потрібно підганяти події, тому що Жриця зосереджена на внутрішньому світі та почуттях. Значні досягнення чекають на тих представників знака, які працюють на ниві науки та творчості. Всім представникам знака варто уважніше придивлятися до знаків Всесвіту, щоб не прогаяти свій шанс.

Діва — Король Меч (у прямому положенні)

Працездатні Діви у 2022 році отримають потужну підтримку. Представники знака познайомляться з впливовою людиною, яка високо оцінить їхній внесок у проведену роботу та щедро нагородить. Важливо не намагатися маніпулювати раптовим покровителем.

Терези — Суд (у перевернутому положенні)

Терези весь рік прагнутимуть уперед, але постійно натикатимуться на перешкоди. Перевернутий Суд сигналізує про паузу та терпіння. Це означає, що перш ніж братися за амбітний проєкт, Терезам потрібно зупинитися, добре подумати і тільки потім приймати рішення.

Скорпіон — Поміркованість (у перевернутому положенні)

Скорпіони на якийсь час втратять міру в коханні. Заради свого захоплення люди цього знака здатні зробити необдумані вчинки. Тому карта Поміркованість насамперед стосується амурних справ — нагадується, що у всьому важливо дотримуватися балансу. Бажання звернути гори краще перекинути на роботу.

Стрілець — Паж Жезлів (у прямому положенні)

Новий рік подарує Стрільцям нові перспективи та одну досить ризиковану справу. Але у цьому випадку це буде благородно та вигідно. Паж Жезлів додасть сміливості та принесе удачу.

Козоріг — Жрець (у перевернутому положенні)

Козорогам доведеться зіткнутися зі застарілою, але дуже значною проблемою. Тому завзятість й твердість даної карти будуть дуже доречними. Представники знаку подивляться на багато чого під іншим кутом й візьмуть на озброєння дуже сміливий метод.

Водолій — Лицар Пентаклей (у прямому положенні)

Ділова хватка Водоліїв зросте, а Лицар Пентаклей вплине на кар'єрні питання. За що б не бралися люди цього знака, все завершиться для них прибутком. Виняток — любовна сфера.

Риби — Колесо Фортуни (у прямому положенні)

Рибам приготоване дивне випробування. Все, про що вони задумали, буде виконуватися, як за змахом чарівної палички. Однак, від Риб нічого не залежатиме. Вигідні ситуації відбуватимуться й складатимуться майже самі собою. Це спричинить пересуди та заздрість. Рибам слід приймати дари з радістю та вдячністю.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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