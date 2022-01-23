Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень із 24 по 30 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку. Так, на початку тижня він прогнозує особливу прихильність зірок до вогняних знаків зодіаку — Овнів, Левів та Стрільців. Екватор тижня буде щасливим для символів стихії Землі — Тельців, Дів і Козерогів, а у вихідні щастя прийде до повітряних знаків — Близнюкам, Терезам і Водоліям, пише FTimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам у цей період астролог не радить проявляти активність — очікуваних результатів не отримаєте. Уникайте навантажень і більше часу проводьте на самоті. Будьте уважні та дбайливі з рідними та близькими людьми. У вирішенні проблем довіртеся власній інтуїції. Сприятливим днем буде 28 січня, а несприятливим — 27 січня.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У особистому житті Львів можливі зміни. Проявіть максимум поваги та розуміння у спілкуванні з оточуючими. Займіться самоаналізом, вивченням своїх проблем, але без сторонніх підказок і допомоги ззовні. Вихідні присвятіть турботі про власне здоров'я, підіть у спортзал чи басейн. Сприятливими днями будуть 27 та 30 січня, а несприятливими — 29 січня.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців це буде тиждень активного спілкування, але, на жаль, не завжди інформація виявиться вам приємною. Доля приготувала вам несподівані повороти. Всередині тижня займіться домашніми справами, а також допоможіть батькам. Займайтеся спортом, щоб тримати себе у тонусі. Вихідні проведіть із дітьми. Сприятливим днем буде 30 січня, а несприятливим — 29 січня.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам у професійній діяльності слід бути пильними та уникати інтриг. Прагніть гармонізувати спілкування з оточуючими. Прислухайтеся до думки партнерів та зрозумійте їх. На вихідних ваш ризик буде виправданий, але лише за умови впевненості у собі та власних силах. Адреналін вам зараз не завадить, але все має бути в міру, не перестарайтеся. Сприятливими днями будуть 25 та 30 січня, а несприятливими — 28 січня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів чекають зміни у фінансовій сфері. Можливо, доведеться від чогось відмовитися, але натомість ви отримаєте щось більше. Подумайте про поїздки або подорожі до приємної компанії. Будьте активні — і успіх стане на ваш бік. Прислухайтеся до порад батьків, а у вихідні завітайте до косметолога. Сприятливими днями будуть 26, 28 та 29 січня, а несприятливими — 30 січня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків це буде тиждень зустрічей та знайомств. Організуйте відпочинок з друзями, їдьте незвіданими місцями. У середині тижня ви ризикуєте перевтомитися на роботі та вигоріти емоційно. Тут вам знадобиться вміння володіти собою і зберігати спокій. Сприятливим днем буде 30 січня, а несприятливими — 27 та 28 січня.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У взаєминах Терезів з другою половинкою з'явиться свіжість і новизна. Насолоджуйтесь цим чудовим станом, коли ваші почуття оновляться. Наприкінці тижня займіться громадською роботою, при цьому прислухайтеся до думки та порад оточуючих. У спірних питаннях шукайте компромісні рішення. Сприятливим днем буде 28 січня, а несприятливими — 27 та 30 січня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям слід припинити непотрібне спілкування та токсичні взаємини. Це ідеальний час для звільнення, наприклад від шкідливих звичок, а також для позитивних змін. Можливий несподіваний заробіток, який буде вам як ніколи доречним. Сприятливими днями будуть 28 та 30 січня, а несприятливими — 29 січня.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам нагадають себе старі проблеми. Розберіться з ними раз і назавжди. Будьте впевнені в собі та власних силах, дійте напевно і без емоцій. На екваторі тижня можете відпочити. У поїздках будьте обережні — і тоді настрій у вас підніметься, і самопочуття порадує. У вихідні відвідайте батьків. Сприятливими днями будуть 26 та 28 січня, а несприятливими — 27 січня.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам тиждень слід розпочати з домашніх справ та допомоги рідним та близьким людям. Оточіть їх турботою та теплом. Всередині тижня займіться творчістю, причому краще робити це на самоті. Сміливо беріть перепочинок, адже вам доведеться працювати і у вихідні. Не сумуйте, адже результат того вартий. Сприятливими днями будуть 27, 28 та 30 січня, а несприятливими — 29 січня.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На початку тижня Рибам слід відмовитись від нових справ та проектів. Адже ви не зможете контролювати ситуацію, тому будь-які нововведення будуть безглуздими. Ідеї поки що притримайте при собі. Уникайте публіки та довіряйте інтуїції. Знайдіть час для себе та сконцентруйтеся на поставлених цілях. У вихідні влаштуйте зустріч із друзями. Сприятливими днями будуть 24 та 28 січня, а несприятливими — 30 січня.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям наступного тижня не можна розпорошуватися і брати на себе занадто багато. Правильно розставте пріоритети та перегляньте свої професійні завдання. Будьте уважні: поруч із вами можуть з'явитися недоброзичливці. Астролог радить вам зайнятися плануванням, але не діліться планами та ідеями з оточуючими. Вихідні краще провести на самоті. Сприятливими днями будуть 27 та 28 січня, а несприятливим — 30 січня.

Як писали «ФАКТИ», раніше Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким варто приготуватися до «чорної смуги» у житті у 2022 році.

Фото с Pixabay

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