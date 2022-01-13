Ворожіння на нареченого та на долю в ніч з 13 на 14 січня: як дівчині дізнатися про майбутнє на Старий Новий рік

У Різдвяні Святки здавна було заведено ворожити на долю. Старий Новий рік, який відзначається в ніч з 13 на 14 січня, вважається одним з найсприятливіших днів для ворожіння.

Існує багато ритуалів, як дізнатися своє майбутнє. Приступаючи до ворожіння, важливо чітко сформулювати своє питання й не відволікатися. Потрібно вірити в те, що передбачене в ніч проти 14 січня, обов'язково виповнитися.

«ФАКТИ зібрали кілька простих ворожінь, які тривалий час застосовували саме на Старий Новий рік.

Ворожіння на бажання

Для цього ворожіння перед сном у ніч з 13 на 14 січня на окремих папірцях необхідно написати кілька бажань, листки покласти під подушку. Прокинувшись, необхідно витягнути один з листків — це бажання, за повір'ями, має здійснитися цього року.

Ще одне ворожіння на бажання проводять вранці 14 січня біля воріт церкви: загадують бажання й дивляться на людей, які входять до церкви — кого більше з 13 перших побачених парафіян — чоловіків чи жінок. Якщо ворожить жінка, бажання здійсниться, якщо вона побачить більше чоловіків, і навпаки, якщо ворожить чоловік.

Ворожіння про нареченого перед сном

У ніч з 13 на 14 січня, якщо лягають спати в гостях не в себе вдома, кажуть: «На новому місці приснись нареченій». Вважалося, що уві сні можна побачити того, хто візьме заміж.

Ворожіння на нареченого

Ворожити можна як одній, так і з подругами. У таз насипається дрібне каміння, борошно, крупа, все, що буде під рукою. Також у нього складають кільце, шматочок хліба та гачок. Потрібно опустити руку в таз та взяти перший предмет, що трапився, не дивлячись. Далі все просто. Кільце означає, що майбутній чоловік буде гарним, гачок — бідним, а хліб — багатим.

Ворожіння на картах

Перед сном кладуть під подушку чотирьох королів та просять наснитися нареченого. Якщо насниться піковий король — наречений буде старим й ревнивим, король червоний означає молодого та багатого, хрестовий — чекай сватів від військового чи бізнесмена, а бубновий — від бажаного.



Ворожіння по чашках

Скільки людей будуть ворожити, стільки потрібно чашок, у які кладуть кільце, хліб, монету, цукор, сіль, цибулю, а в одну наливають воду. Із заплющеними очима кожна з дівчат, що ворожить, вибирає собі чашку. Якщо в чашці виявиться, кільце — до швидкого весілля, хліб — до статку, монета обіцяє багатство, цукор — веселощі, й так далі.

Ворожіння зі свічкою та папером

За допомогою цього методу ворожити можна лише один раз на рік — у ніч з 13 на 14 січня. Опівночі запалити свічку та чистим аркушем паперу провести над полум'ям за годинниковою стрілкою одне коло. За повір'ями, свічка має намалювати майбутнє. Якщо на листку з'явиться щось, пов'язане з природою, — рік пройде у подорожах, парні предмети та тварини — до кохання, сходи, предмети квадратної форми та гроші — до заробітку та кар'єри.

Якщо ж аркуш спалахнув — вищі сили застерігають про небезпеку.

Ворожіння на рушник

Вночі треба повісити на вулиці рушник. Якщо на ранок він виявиться вологим, у новому році варто очікувати пропозиції руки та серця. Сухий же говорить про те, що весілля цього року не буде.

Ворожіння на зернах

Зерна насипають у чашку й запитують, набираючи рукою дрібку зерен та їх перераховуючи. Якщо кількість зерен непарна, відповідь на запитання «ні», а парна — навпаки — «так».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як загадати бажання на Старий Новий рік, щоб воно обов'язково здійснилося.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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