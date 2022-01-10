Як залучити гроші на Старий Новий рік та загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

У православних християн зараз святки. Під час новорічних та різдвяних свят заведено звертати увагу на прикмети, ворожити, загадувати потаємні бажання.

Переможниця «Битви екстрасенсів» Олена Голунова розповіла про те, як правильно загадувати бажання на Старий Новий рік, щоб воно обов'язково збулося, повідомляє «Стархіт».



З її слів, з 13 на 14 січня напередодні Старого Нового року автоматично потрібно загадати бажання, як це робили 31 грудня.

Бажання варто чітко сформулювати та промовляти про себе, поки годинник б'є 12 годин. Головне, не заходити за останній удар.

Якщо бажання стосується фінансової сфери, рекомендується взяти велику купюру, помітити її, покласти у конверт або завернути у серветку, а потім помістити в гаманець.

Після цього людина має відчути збільшення прибутку. Якщо кількість грошей недостатня, можна до старої купюри підкласти нову.

Можна також витратити помічену купюру, яка була в гаманці з 31 грудня, а на Старий Новий рік покласти у гаманець іншу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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