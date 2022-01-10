27.39 / 27.61 30.85 / 31.23
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Як залучити гроші на Старий Новий рік та загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

18:49 10 січня 2022
ворожіння

У православних християн зараз святки. Під час новорічних та різдвяних свят заведено звертати увагу на прикмети, ворожити, загадувати потаємні бажання.

Переможниця «Битви екстрасенсів» Олена Голунова розповіла про те, як правильно загадувати бажання на Старий Новий рік, щоб воно обов'язково збулося, повідомляє «Стархіт».

З її слів, з 13 на 14 січня напередодні Старого Нового року автоматично потрібно загадати бажання, як це робили 31 грудня.
Бажання варто чітко сформулювати та промовляти про себе, поки годинник б'є 12 годин. Головне, не заходити за останній удар.

Якщо бажання стосується фінансової сфери, рекомендується взяти велику купюру, помітити її, покласти у конверт або завернути у серветку, а потім помістити в гаманець.

Після цього людина має відчути збільшення прибутку. Якщо кількість грошей недостатня, можна до старої купюри підкласти нову.

Можна також витратити помічену купюру, яка була в гаманці з 31 грудня, а на Старий Новий рік покласти у гаманець іншу.

Читайте також: Різдвяні свята: традиції та обряди свята

Фото: https://ua.depositphotos.com

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.