Чарівний Instagram: парапсихолог розповів, як правильно ворожити на соцмережах у новорічну ніч

В період диджиталізації стають популярними різні ворожіння на соціальних мережах. Відомий парапсихолог, засновник Magic House Serebriakovs Святослав Серебряков розповів, як слід ворожити на популярних соцмережах, пише Лиза.

Так, Instagram відмінно підходить для всіляких питань — відповіді він дає не у вигляді тексту, а у вигляді картинок, фотографій та відео. Щоб розпочати ворожіння, відкрийте свій обліковий запис і сформулюй питання. Можна задумати питання-бажання. Приклад: «Чи я отримаю бажане підвищення на роботі?». Після онови стрічку і зайди в першу сторінку, що випала — відповідь буде в нещодавно опублікованому пості.

У цьому ворожінні головну роль відіграє колір та атмосфера на фото чи відео.

• Пастельні кольори, світлі відтінки, що викликають позитивні емоції, сюжети, обіцяють прибуток та удачу у новому році.

• Похмурі знімки, готика, монохром, атмосфера тривоги та зневіри не обіцяють хороших змін.

Також Instagram можна використати для романтичних ворожінь. Для цього потрібно відкрити рандомну сторіс:

• якщо цю історію опублікував хлопець або в ній йдеться про чоловіка, то незабаром ти зустрінеш взаємне кохання;

• якщо історія належить дівчині, змін у особистому житті не передбачається.

Для того, щоб поворожити на Facebook, потрібно проговорити питання вголос і відразу ж відкрити соцмережу. Перший пост стрічці підкаже відповідь.

Також «придивитися до свого фінансового майбутнього допоможе вигаданий персонаж. Придумайте його разом із друзями, наприклад, один може сказати вигадане ім'я, а інший — прізвище. Після їх слід вбити в рядок «пошук». Якщо така людина дійсно існує, зайди на її сторінку і подивися, скільки у неї друзів у френдлісті. Якщо кількість парна, то рік буде грошовим. Якщо ні, то пощастить у коханні.

Про матеріальне становище також скажуть і спогади. Відкрий їх у Facebook та орієнтуйся на кількість тексту. Досить довгий пост на першому місці віщує достаток, а коротка записка з картинкою — труднощі з отриманням спадщини та заробітком.

TikTok у списку ворожінь на соцмережах відповідає за кохання та почуття. Тому, якщо хочеш дізнатися, як до тебе ставиться хлопець або дівчина, що сподобався, візуалізуй його/її і відкрий ТікТок. Перше відео натякне на почуття цієї людини.

Вільним дівчатам радимо звернути увагу на значок «цікаве» та зробити таке:

• пройти ним і подивитися, який хештег найпопулярніший;

• відкрити зібрані під цим тегом відео;

• зайти в перший ролик зі списку та перейти з нього до облікового запису автора;

• подивися, який у нього стоїть статус. Він може бути підказкою до характеру твого майбутнього партнера.

Як писали «ФАКТИ», раніше нейромережа склала гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

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