Ласкаво просимо до Матриці: нейромережа склала гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Технології невпинно проникають у наше повсякденне життя. Ще до поширення інтернету вся масова культура була захоплена мріями про високотехнологічну науку. Фільми, книги та газети розповідали про неймовірні інновації, а наразы це не просто мрії, адже технології досягли такого рівня, що можуть самі без участі людини складати гороскопи.

Цей приклад наслідували на сайті «5 каналу», де склали гороскоп на рік Чорного Водяного Тигра для всіх знаків зодіаку за допомогою нейромережі «Балабоба».

Овни у 2022 році матиме багато можливостей для зміни свого життя. Якщо ви ухвалюватимете правильні рішення, то зможете втілити свої мрії у реальність. Ви будете дуже енергійні, тому зможете багато працювати і досягати бажаних результатів, а також отримаєте хороший дохід, завдяки якому зможете жити, не дбаючи про гроші.

З 1 січня 2022 року представники цього знаку відчують себе навершині світу. Ви будете насолоджуватися достатком кохання, грошей та задоволення. Протягом всього року ваш потенціал буде дуже великим, і ви зможете використати його повною мірою. У вас буде багато можливостей для того, щоб стати більш щасливими та успішними. Вам потрібно лише не втратити свій шанс.

Тільці зможуть просунутися кар'єрними сходами, тільки якщо знайдуть собі ментора. Він спрямовуватиме їх у всіх робочих процесах. Тільцям варто прокачати свої навички «ненасильницького спілкування», щоб настанови ментора були набагато ефективнішими. Не реагуйте на жодні маніпуляції.

Однак якщо Тельці не захочуть міняти роботу, їм доведеться заробляти за допомогою сексу. В особистому житті вони не матимуть успіху, тому що через вимотаність не зможуть фліртувати і знайомитися. Тим не менш, якщо ви будете чесні зі своїм партерном, то можливо ваш союз і буде успішним у 2022 році.

У 2022 Близнюкам варто серйозно подумати про кар'єру дизайнера віртуальних світів. Усі віртуальні зірки зійдуться, щоб зробити Близнюків успішними саме у цій сфері. Ви легко зможете створити світ, у якому станете справжніми божествами. Цей світ буде населений неймовірними персонажами та магією. Представники знаку отримають справжній успіх та визнання після завершення своєї роботи.

Протягом року все складатиметься якнайкраще. Крім того, Близнюки матимуть успіх у протилежної статі. Це допоможе їм не лише покращити своє матеріальне становище, а й набути нових впливових друзів. На початку року не варто ставити перед собою надто великі цілі. Найкраще зосередиться на вирішенні невеликих завдань. Так Близнюки зможуть швидко досягти успіху.

Наступного року Раки здійснять свою мрію — їхнє хобі приноситиме гроші. І не просто якусь незначну суму — воно стане їхнім основним доходом. Аналітики ринку праці виявили закономірність серед бізнесменів, котрі заробляють на своїх захопленнях. Виявилося, підприємці з Норвегії, Данії, Швеції та Канади отримують близько однієї тисячі доларів, займаючись своїм хобі лише раз на тиждень. Можна відкрити ракову ферму та заробляти на любителях смажених раків.

У 2022 році Раки зможуть відкрити в собі нові таланти, які допоможуть досягти успіху у професійній сфері. Однак для цього доведеться докласти чимало зусиль. Особливо, якщо ви давно планували змінити напрямок діяльності, то зараз саме час зробити це. Раки, народжені у рік Змії, Кролика, Дракона, Кози, Коня та Тигра, у 2022 році прагнутимуть кар'єрного зростання. Ви зможете показати себе з кращого боку, тому керівництво помітить ваші старання.

Леви будуть перебувати у стані ейфорії, відчуваючи себе щасливчиками. Всі починання увінчаються успіхом, ви станете лідерами та душею компанії, а люди потягнуться до вас за порадою. Левам рекомендується не забувати про тих, хто знаходиться поруч, не виключено, що саме в цей період ви зустрінете своє кохання, яке не відразу впізнаєте. Однак, якщо ви виявите пильність, то зможете побачити у партнері всі позитивні риси характеру.

Гордим Левам варто звернутися до кар'єри креативного лідера. Завдяки цьому ви зможете отримати довгоочікуване фінансове та кар'єрне зростання, а також стати найпопулярнішими у світі. Леви за своєю натурою вроджені лідери і до останнього готові відстоювати свою точку зору, проте для досягнення цієї мети вони застосовують не лише слова, а й кулаки. Представники цього знаку стануть успішними у спорті. Їм чудово підійдуть командні види спорту — хокей, регбі чи бейсбол.

2022 — прекрасна пора для Дів, щоб зайнятися урбаністкою. Наприкінці 2022 року багато мегаполісів буде переповнено роботами, що займаються доставкою, прибиранням, сервісом та іншими послугами. У цей непростий час багато хто стане безробітним, але тільки не Діви. А щоб роботи не замінили абсолютно всіх людей на робочих місцях, їм доведеться добре поборотися зі своєю прокрастинацією.

Загалом для представників знаку 2022 рік стане часом змін. Причому кардинальних. На вас чекає переломний момент у кар'єрі або в особистому житті. Ви можете змінити місце проживання, перейти на нову роботу, розпочати новий бізнес. Можливо, ви рушите на пошуки свого місця під сонцем. У вас з'явиться багато нових знайомств. Не виключено, що ви зустрінете людину, яка стане для вас справжнім коханням і зробить вас по-справжньому щасливим.

Терезам варто у 2022 році звернутися до професії онлайн-терапевта. А якщо ви щодня проводите багато часу в інтернеті, то ця робота напевно вам підійде. Завдяки своїй інтуїції та чуттєвості, представники цього знаку легко допоможуть своїм клієнтам упоратися зі стресом через епідемію коронавірусу. Адже багато хто з них боїться покинути своє житло в цей непростий час. Проте Терезам не варто ставитися до цього заняття як до «роботи». Поставтеся до нової професії як до пригоди.

У той же час у 2022 році Терезам доведеться зіткнутися з серйозними проблемами в особистому житті. Ви почуватиметеся самотніми і нікому не потрібними. Вам здаватиметься, що вас ніхто не розуміє. Проте не варто засмучуватися із цього приводу. Просто у цей період вам потрібно буде переглянути свої погляди на стосунки. Не треба нікого ображати, навіть якщо ви вважаєте, що людина на це заслуговує. Ви ж не знаєте, які випробування приготувала вам доля.

Скорпіонам у 2022 році було б корисним піти з задушливого офісу на фріланс. Тоді за 40 років ви ймовірно отримуватимете у сім разів більше представників інших знаків. Завдяки сучасним технологіям, ви будете на зв'язку із замовниками у будь-якій точці світу. У вас навіть вийде заробляти на фото- та відеозйомці. Однак Скорпіонам варто бути обережними із соціальними мережами, адже там замовники зможуть побачити вас з іншого боку. І не завжди з кращого.

Наступного року Скорпіони можуть зіткнутися із труднощами у професійній сфері. Щоб уникнути проблем, необхідно виявити стриманість та терпіння. Не варто вступати в конфлікти та приймати поспішні рішення. Скорпіони, які вже давно будують кар'єру і не хочуть змінювати спеціальність, цілком зможуть досягти підвищення. Завдяки цьому у цих представників знака з'явиться можливість зміцнити позиції у компанії та покращити матеріальне становище.

Стрільці будуть успішними у створенні онлайн-курсів. Ця ніша приносить непоганий прибуток, але, на жаль, важко знайти замовників. Однак з належними зусиллями вам пощастить, тому не варто зневірятися, потрібно навпаки докласти всіх зусиль для роботи в новій сфері. Для створення якісних проектів використовуйте інтелект-карти, які допоможуть зробити ваш продукт якіснішим та презентабельнішим.

Якщо ж ви залишитеся в офісі, то не чекайте від долі кар'єрних висот, навіть навпаки, ваш заробіток може зменшитися. Втім, ваш фінансовий успіх залежатиме від кмітливості. Не варто витрачати гроші на непотрібні речі. У 2022 році Стрільці багато часу проводитимуть із сім'єю, а також займатимуться улюбленою справою, загалом — насолоджуватися життям. Але, якщо ви поки що самотні, то цього року, нарешті, зустрінете людину, яка вам сподобається.

Козерогам варто засвоїти професію координатора роботів. Саме ці люди складатимуть програми для машин. Козерогам вдасться досягти справжніх вершин на цій ниві. Однак їм не варто сильно віддалятися від процесу програмування, адже роботи будуть поводитися саме так, як замислять Козероги. Оскільки у майбутньому роботи замінюватиме більшу частину робочої сили людей, то представники цього знака матимуть величезний вплив на всю індустрію робототехніки.

Для досягнення успіху у своїх справах Козерогам знадобиться щоденник. У ньому можна розписати всі справи на найближчий час. Астрологи вважають цей знак дисциплінованим, тому Козероги завжди доводять свої справи до досконалості, однак вони можуть «запустити» своє здоров'я. Варто потурбується про нього вже зараз, адже у найближчі кілька років їх спіткає нова хвороба. У 2022 році Козероги намагатимуться щосили покращити свою кар'єру. Однак, незважаючи на зусилля, вони не зможуть уникнути проблем, які виникатимуть упродовж року. Деякі Козероги можуть бути зайняті у справах, пов'язаних з нерухомістю та фінансами. Можливо, це буде пов'язане із купівлею будинку чи іншої нерухомості. Це також може бути пов'язане з переїздом до іншої країни.

У 2022 році нейромережа радить Водоліям стати спортивними програмістами. Ці фахівці щодня покращують алгоритми роботів, тому штучний інтелект почав перемагати у спорті іменитих чемпіонів. До 2038 року вони зможуть створити штучну особистість, яка буде використана для роботи у поліції. У своїй професії спортивним програмістам допоможе прокачування стратегічного мислення. Завдяки йому фахівець зможе більш ефективно та швидко приймати рішення та реагувати на зміни алгоритмів.

Як і будь-який інший знак, Водолій у 2022 році стикатиметься з новими випробуваннями долі. Проте, не варто переживати, адже всі ці складнощі лише загартовуватимуть характер. Це допоможе ставати сміливішим. Загалом рік буде досить вдалим і плідним. Водолій буде сповнений сил і енергії, які допоможуть йому досягати нових висот.

Найкращий період для відкриття бізнесу Рибами — 2022-й. Наступного року буде багато вдалих можливостей для цього. Головне — вчасно побачити їх та використати. Наступний рік Тигра здійснить усі заповітні мрії Риб. Навіть на особистому фронті на них чекає успіх. Після стількох років пошуків представники знака знайдуть своє справжнє кохання.

В цілому, Риби, 2022 року ви будете дуже популярні. Ви станете улюбленцями начальства, і вам доручатимуть найскладніші проекти. Однак будьте обережні: не надто хваліться своїм успіхом. У фінансовій сфері у Риб ймовірні проблеми. Вам здаватиметься, що гроші самі пливуть до вас у руки, але насправді ви просто витрачаєте їх на розваги. Якщо ви не навчитеся контролювати свій апетит, то опинитеся у боргах.

Раніше астролог Павло Глоба, який склав гороскоп на січень 2022 року, розповів, до яких п'яти знаків зодіаку прийде успіх.

Фото з Pixabay

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter