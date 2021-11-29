Чекайте, поки Юпітер покине знак Риб: астролог розповіла, коли у світі вщухне коронавірус

У 2022 році, поки Юпітер перебуватиме у Рибах, вакцинація проти хвороб, у тому числі й коронавірусу, буде важливою для мешканців переважної більшості країн.

Як пише «Главред», астрологічна ситуація для всієї Землі у 2022 році буде характеризуватись як трохи менш проблемна, ніж у 2021 році.

Основні тенденції року, що минає, збережуться, особливо на початку і наприкінці 2022 року — у ці періоди повторяться ті ж напружені аспекти, які діяли майже весь 2021 рік. Деякий «перепочинок» очікується влітку.

Так, починаючи з травня, Юпітер залишить знак Риб, де він перебував у 2021 році та акцентував на всьому, що має відношення до медикаментів, хімії, маніпуляції свідомістю, неправдивої інформації, спотворення фактів. Риби — містичний знак, схильний до підміни реальності вигадкою, а управитель Риб Нептун, серед іншого, відповідає за хімічні речовини та фармакологію. Тому поки Юпітер перебуває у Рибах, вакцинація залишається в силі для жителів переважної більшості країн.

Але влітку й надалі, наприкінці 2022 року, Юпітер зайде на знак Овна. І це вже зовсім інші характеристики. Овен готовий боротися і навіть битися за свої переконання. Ті протести проти обов'язкової вакцинації, які у 2021 році проходили у всьому світі, але не мали успіху, влітку 2022 будуть більш рішучими. І певних результатів буде досягнуто. Ось тільки якою ціною? Можливі дуже жорсткі протистояння із застосуванням сили з обох боків. Адже Овен підбурюватиме до насильства всіх, не лише протестувальників, а й поліцію та карні органи.

Восени Юпітер знову ненадовго повернеться до Риб. Тому вакцинація та ковідні обмеження ще не будуть остаточно зняті у 2022 році. Значною мірою коронавірус перестане бути домінуючим фактором у житті всього світу лише у 2023 році.

Раніше астрологи пророкували, що у 2022 році три знаки зодіаку можуть зустріти своє кохання — Леви, Козерога та Стрільці.

Фото з Pixabay.

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