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Гороскоп

Проблеми зі шлунком і високий тиск: п'ять знаків зодіаку 18 листопада мають подбати про здоров'я

9:29 18 листопада 2021
гороскоп

Загалом очікується непоганий та дуже плідний день. Він дозволить вдало вирішити сімейні справи та фінансові питання, порадує спілкуванням із близькими людьми. Можна розпочинати серйозні проєкти, проводити важливі зустрічі та переговори. На що сьогодні слід звернути особливу увагу, то це на здоров'я. Ймовірне загострення хронічних хвороб, є також великий ризик травмуватися або підхопити застуду.

Овну слід подбати про стан нервової та серцево-судинної системи. Намагайтеся не допускати стрибків артеріального тиску, не нервуйте через дрібниці й не беріть близько до серця все сказане.

У Близнюків енергетичний потенціал виявиться не на висоті. Сьогодні варто уникати фізичних та емоційних перевантажень. Постарайтеся виділити у своєму щільному робочому графіку більше часу на відпочинок. Цілющий вплив на ваш організм матимуть довгі піші прогулянки або водні процедури.

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Рак цього дня може зіткнутися з проблемою травлення. Ретельно стежте за своїм раціоном. Відмовтеся від жирної та важкої їжі, не зловживайте гострими приправами. Віддайте пріоритет овочам.

Скорпіонові слід подбати про техніку безпеки й уважно дивитися під ноги, тому що нині великий ризик отримати серйозні травми. Це слушний час для відвідування стоматолога, а також для проведення діагностики всього організму.

У Водолія найуразливішим місцем сьогодні виявляться очі. Намагайтеся не надто їх напружувати, менше часу проводьте перед телевізором або комп'ютером. Непогано б почати приймати вітаміни для покращення зору.

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