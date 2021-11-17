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Гороскоп

Китайський гороскоп: названо знаки, які несподівано розбагатіють наприкінці листопада

15:53 17 листопада 2021
Китайський гороскоп: названо знаки, які несподівано розбагатіють наприкінці листопада

За оцінками китайських астрологів, кінець осені буде вдалим багатьом знакам зодіаку. Однак найбільше пощастить кільком представникам східного астрологічного кола, пише Sohu.

Дракон

Талановиті та заповзятливі Дракони періодично переживатимуть злети та падіння, але накопичивши певний досвід, розраховуватимуть лише на себе. Наприкінці листопада вони отримають несподіваний дохід та зможуть реалізувати грандіозні плани, які тривалий час виношували.

Кінь

З кінця листопада фортуна супроводжуватиме Коней у всіх справах. Хоча в попередні два роки успіх не особливо скаржився представникам цього знака, зараз ситуація кардинально зміниться. Коням навіть не доведеться докладати зусиль, щоб отримати бажану посаду чи просування кар'єрними сходами. Астрологи обіцяють великий прибуток та процвітання бізнесу. Можливий великий виграш у лотерею.

Нагадаємо, астрологи ресурсу slovofraza склали гороскоп достатку для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік і попереджають, що розраховувати на те, що успіх звалиться з неба, проте нові фінансові перспективи відкриються як мінімум для семи знаків зодіаку.

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