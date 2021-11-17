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Гороскоп

Трьом знакам зодіаку сьогодні важливо не піддаватися емоціям: гороскоп на 17 листопада

9:53 17 листопада 2021
Гороскоп

У емоційному плані середа, 17 листопада, виявиться складною. Багатьом буде важко впоратися зі своїми емоціями. У деяких спливуть спогади про неприємні події минулого, через що вони можуть впасти духом і засумніватися в успіху розпочатої справи.

Зустрічі та вирішення важливих питань краще перенести на другу половину дня — у цей час посилиться позитивний вплив світил і набагато легше досягтимуться поставлені цілі. У вирішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію.

Тільцю слід запастись терпінням, бо досягти швидких результатів у цей день навряд чи вдасться. Щось йтиме не за планом, труднощі можуть виникнути там, де ви їх найменше чекали. Доведеться на ходу імпровізувати та шукати інші способи вирішення поставлених завдань. Намагайтеся нічого не забувати, звертайте увагу на будь-які дрібниці — це допоможе уникнути помилок.

Леву день може принести чимало хвилювань та переживань. Не виключені стресові ситуації, які вимагатимуть швидкого ухвалення рішень. Намагайтеся все ж таки не подаватися емоціям, тримайтеся подалі від любителів пліткувати і критикувати, не вплутуйтеся у авантюри. Виявивши холоднокровність і тверезий розрахунок, зумієте подолати будь-які труднощі, досягти хороших результатів і зміцнити свої позиції.

У Риб очікується досить складний день. Він вимагатиме добре продуманих дій та зважених рішень. Не варто подаватись миттєвим поривам, слід спокійно обмірковувати кожен свій крок. Намагайтеся не порушувати встановлені правила та традицій. Впоратися зі складними питаннями допоможуть давні зв'язки. Не виключені незаплановані поїздки, пов'язані з вирішенням особистих справ.

Раніше астролог Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 листопада, порадивши приділити увагу виправленням помилок та негативних моментів.

Про те, на які дні планувати важливі справи, а коли не варто ухвалювати відповідальні рішення цього тижня — з 15 по 21 листопада — читайте у китайському гороскопі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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