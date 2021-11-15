Китайський гороскоп на тиждень з 15 до 21 листопада: на які дні планувати важливі справи, а коли не варто ухвалювати відповідальні рішення

Цей тиждень розпочинається з непростого дня — 15 листопада буде важким для тих, хто звик потурати своїм емоціям. Втім, уся сімденка, з 15 по 21 листопада, буде непростою, а важливі справи краще планувати на понеділок-вівторок чи вже на неділю.

Як пише Ftimes, про складний тиждень попереджає астрологиня Наталія Гур'янова, радячи людям бути обережними з емоційними проявами і максимально уважно поставтеся до всіх своїх справ та завдань.

У понеділок, 15 листопада, спостерігатиметься абсолютний баланс енергій. День сприятливий для починань та стартів, відкриття власного бізнесу, купівлі майна та угод. Короткострокові проекти краще перенести на інший час, як і ремонт, переїзд, візити до лікарів… Також можливі конфлікти в особистому житті. День несприятливий для Півня (роки народження — 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029…).

У вівторок, 16 листопада, краще зайнятися плануванням та аналізом поточних справ та перспектив, а активності відкласти на інший день. Астролог називає енергію вівторка дуже важкою для роботи, яка, втім, не заважає будувати плани на майбутнє. Хоча старт нескладних проектів може виявитися успішним. Несприятливий день для Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030…).

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Середа, 17 листопада, небезпечна травмами чи моральними ударами. Є також ризик емоційного вибуху та, як наслідок, серйозного конфлікту. Цього дня краще не здійснювати важливі дії та мінімізувати спілкування. А ще краще — відпочити чи робити щось рутинне. Найнесприятливіший час для екстремальних розваг та походу до лікаря. Несприятливий день для Свині (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031…).

У четвер, 18 листопада, є ризик прояву примусу, тиску чи внутрішніх позивів до самодисципліни та прагнення все впорядковувати. Постарайтеся всіляко уникати сварок та конфліктів, виявляючи силу волі. Відмінним проведенням часу стане похід до театру або на концерт класичної музики. Важливі справи на цей день не варто планувати, як і заняття екстремальними видами спорту та похід до лікарів. Несприятливий день для Щура (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032…).

П'ятниця, 19 листопада, також є несприятливим днем для важливих справ, насамперед для тих, від яких залежить майбутнє. Якщо ви й досягнете бажаного, то доведеться набагато важче попрацювати. Плани будуть порушені, домовленості зірвані. Невідповідний день для весіль та подорожей. Можна вирішувати питання, пов'язані із нерухомістю. Цього дня також буде повний місяць і місячне затемнення — це значно вплине на сприйняття дійсності. Несприятливий день для Кози (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027…).

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Субота, 20 листопада, обіцяє бути яскравою і метушливою — гарний час для позбавлення всього старого і непотрібного. Можна і потрібно влаштовувати зустрічі, побачення, а ремонт, будівництво, переїзд чи дальню поїздку відкласти. Слідкуйте за грошима та документами, щоб не втратити їх. Несприятливий день для Тигра (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022…)

Неділя, 21 листопада, буде спокійною та збалансованою, без зайвих емоційних спалахів. Це час для зустрічей, початку нових проектів та правильних інвестицій. Усі справи цього дня перспективні та успішні. Сприятливий день для новосілля, походу в гості та весіль. Можна вирушати у подорож або влаштовувати переїзд. Несприятливий день для Кролика (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023…).

Раніше Павло Глоба передбачав, що 2022 принесе багато щастя у різних сферах життя і залікує рани 2021 року. Зірки особливо будуть прихильними до представників п'яти знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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