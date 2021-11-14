Тримайте емоції під контролем: прогноз Павла Глоби на «неоднозначний день» 14 листопада

Неділя, 14 листопада 2021 року, може стати досить напруженим днем, і щоб уникнути проблем, астролог Павло Глоба радить тримати емоції під контролем і не вплутуватися у сумнівні проекти. Для кожного зі знака Зодіаку він склав особистий прогноз, пише FTimes.

Овен

Овнам астролог радить виявити толерантність. Вам доведеться стримуватися і не зривати злість на людині, в якій вам щось не до вподоби. Натомість краще допомогти оточуючим стати краще.

Тілець

Тельцям неділя, 14 листопада, подарує безліч нових можливостей. Їм залишиться лише як слід скористатися її дарами.

Близнюки

Представникам цього знака варто звернути увагу на проблеми рідних та близьких — може виявитися, що ви їм потрібні як ніколи.

Рак

Ракам не варто боятись іноді відступити і здатися. Це той день, коли ви можете програти битву, але виграти війну. Не варто вступати в конфлікт із недоброзичливцями.

Лев

Цим «вогняним» людям сьогодні потрібно розібратися з причинами невдач, оцінити ситуацію та визначити «підводне» каміння.

Діва

Діви заслужили на омріяний відпочинок. Можете сміливо розслабитися і займатися тим, що приносить вам задоволення. І перестаньте нарешті думати про інтереси інших на шкоду своїм інтересам.

Терези

Вам необхідно все робити ретельно і уважно і тоді вас неодмінно винагородять — навіть якщо цього доведеться почекати.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно прислухатися до інтуїції, адже логіка цього дня працюватиме не так добре, як хотілося б.

Стрілець

Настав час подумати про себе, не витрачаючи свій час на людей, які вас не цінують і не заслуговують на вашу увагу.

Козеріг

Сьогодні краще жити розумом і логікою, але не серцем і почуттями. Остудіть емоції і приймайте рішення максимально відповідально та зважено.

Водолій

14 листопада для вас зовсім не той день, коли потрібно діяти за правилами. Вийдіть за рамки та подивіться на відмінні результати своєї праці.

Риби

Вам радять прислухатися до свого внутрішнього голосу та максимально підключити інтуїцію. Сьогодні Всесвіт на вашому боці, але й самі не сидіть, склавши руки.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба розповів, кому із знаків зодіаку зірки пророкують везіння та щастя у 2022 році.

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