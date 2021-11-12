Гороскоп Павла Глоби на 12 листопада: кому везтиме у справах, а хто зможе отримати те, про що давно мріяв

Небесні світила передбачають, що п'ятниця, 12 листопада 2021 року, почнеться дуже цікаво з нових планів та ідей. Тривоги та сумніви пройдуть. Люди знайдуть впевненість та ентузіазм, запевняє відомий астролог Павло Глоба, який раніше дав рекомендації на листопад усім знакам зодіакального кола. На сайті «Слова Фрази» гороскоп Глоби на п'ятницю, 12 листопада.

Овну чудовий настрій допоможе вирішити багато завдань, які ніяк не виходило виконати раніше.

Астролог радить Тельцям провести день у тиші. Спробуйте зосередитись на майбутніх планах та подумати, як вам швидко здійснити задумане.



Близнюкам інтуїція підкаже, як треба правильно діяти у ситуаціях. Не бійтеся робити перший крок, ваша рішучість зіграє на руку.



Сьогодні Ракам везтиме у будь-яких справах. День сприятливий для тих, хто працює у сфері бізнесу та торгівлі.



Левів чекає сьогодні багато робочих завдань. Ви зможете їх усіх виконати, якщо до всього поставитеся відповідально.

Діви цього дня відчують особливу підтримку та допомогу від близьких. Сьогодні ближче до вечора здійсниться те, про що ви давно мріяли.



Терезів чекає несприятливий день. Ваш життєвий потенціал суттєво знизиться. Щоб покращити настрій, спробуйте вільний час присвятити відпочинку.



Для Скорпіонів день вдалий для планування та перегляду цілей. Самотні представники знака можуть познайомитися з цікавою особистістю.

Стрільці цього дня будуть у піднесеному настрої. Всі негаразди обійдуть вас стороною, тому ви можете повністю насолоджуватися приємним періодом у житті.



Козорогам не варто з'ясовувати стосунки з тими, хто вам дорогий. Якщо з'явиться бажання поспілкуватися з друзями, обов'язково знайдіть для цього час.

У другій половині дня у Водоліїв з'явиться приплив натхнення та авантюризму. Вам під силу те, що ви раніше вважали нереальним.



Завдяки спокою та витримці, Риби зможуть багато досягти цього дня. Успішне завершення давнього проєкту принесе пристойний прибуток.

Фото: https://ua.depositphotos.com

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter