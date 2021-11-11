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Гороскоп

Трьом знакам зодіаку сьогодні варто уникати ризику: гороскоп на 11 листопада

9:31 11 листопада 2021
гороскоп

Важкий та досить неспокійний день обіцяють зірки. Не все виходитиме з першого разу, але багато хто не відступить від своїх намірів і зуміє-таки подолати перешкоди. Покладаючись на інтуїцію та тверезий розрахунок, вдасться досягти успіхів у складних справах. Важливо у цей день уникати ризику та не бути надто довірливими. Це слушний час для навчання та відвідування різних інстанцій.

Бажання швидких перемог може підштовхнути Тельця до необдуманих та ризикованих вчинків, про які незабаром доведеться пошкодувати. Не варто сьогодні покладатися лише на удачу. Тільки передбачливість і увага у дрібницях допоможуть досягти успіху.

У Козерога можуть виникнути неприємності через поспіхом прийняті рішення. Сьогодні великий ризик фінансових втрат, тому будьте гранично уважними та обережними у всьому, що стосується грошей. Не варто нікому вірити на слово, особливо тим, з ким мало знайомі.

Непростий день чекає на Водолія. Найчастіше на шляху виникатимуть труднощі та перепони, але це не змусить вас відмовитися від задуманого. Важливо сьогодні дотримуватися послідовності дій, перевіряти інформацію, що надходить, а також уникати ризику у фінансових операціях. Сьогодні велика ймовірність нещасних випадків. Будьте обережні за кермом та при роботі з електроприладами.

Ексклюзивний гороскоп здоров'я на листопад для всіх знаків зодіаку від відомого астролога, двічі переможця «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова, читайте тут.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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