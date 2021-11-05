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Гороскоп

Чотири знаки зодіаку можуть розраховувати на успіхи у справах та поповнення гаманця: гороскоп на 5 листопада

9:25 5 листопада 2021
гаманець із грошима

Цього дня потрібно з усією відповідальністю ставитись до справ, уважно прислухатися до всього сказаного. Інформація, отримана сьогодні, допоможе у розв'язанні серйозних питань. День вдалий для купівлі меблів, предметів інтер'єру. Можна вирушати у подорожі та призначати побачення.

Зірки сьогодні будуть на боці Овна, варто скористатися їхньою підтримкою для вирішення важливих питань. Наполегливість та творчий підхід до справи приведуть до чудових результатів. Вдалими виявляться ділові переговори, угоди та поїздки.

Близнюки зможуть досягти багатьох важливих цілей, якщо не витрачатимуть марно часу й не сумніватимуться в правильності своїх дій. Вчиняйте так, як підказує інтуїція, не бійтеся застосовувати нестандартні способи розв`язання задач.

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Лев перебуватиме на піку ділової активності. Початок дня якнайкраще підходить для проведення ділових перемовин, обговорення важливих питань. Ваші ідеї та пропозиції будуть сприйняті на ура. Можливі фінансові надходження, але не поспішайте вирушати за покупками: великий ризик витратити кругленьку суму на непотрібні речі.

Скорпіон зможе добре впоратися з розв`язанням складних питань. Виявивши спостережливість та приділивши особливу увагу дрібницям, вдасться досягти чудових результатів. Не виключено надходження цікавої ділової пропозиції. Але перш ніж на неї погодитись, слід уточнити та обговорити всі нюанси.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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