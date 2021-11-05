Тільцям краще не ризикувати, а Левам не слід поспішати: прогноз Павла Глоби на 5 листопада

Астролог Павло Глоба, який склав гороскоп для всіх представників зодіакального кола на листопад, уточнив, що п'ятниця, 5 листопада, для більшості знаків зодіаку буде сприятливим днем для завершення поточних проєктів.

Овнам у цей день слід зайнятися плануванням — правильно розставити життєві пріоритети та почати діяти.

Тільцям категорично заборонено у цей час ризикувати, щоб не збільшити кількість помилок та невдач, які вже не можна буде виправити.

Близнюки мають сприятливий день для спілкування, коли настрій значно покращиться внаслідок нових знайомств або відновлення старої дружби.

Раки приємно здивують своєю працьовитістю.

Для Левів це складний у питанні особистих взаємин день. Тільки для стриманих та терплячих представників знаку цей день буде більш-менш вдалим.

Дівам необхідно бути готовими до незапланованих витрат. Але вже зовсім скоро на вас чекають грошові надходження, на які ви навіть не розраховували.

Терезам у цей день слід зосередитися на особистому житті.

Скорпіони успішно завершать усі свої робочі справи. У вільний час займіться особистими питаннями та хобі.

Стрільці ризикують цього дня розчаруватися у тому, чим займаються вже тривалий час.

Козороги продемонструють свої здібності та можливості. Цього дня успіх буде на вашому боці, а головним бонусом стане харизма.

Водоліям доведеться розбиратися з несподіваними клопотами, які зваляться на вас, як сніг на голову. Питання треба буде вирішувати швидко та відповідально.

Рибам астролог радить провести цей день у режимі економії. Відкладіть усі дорогі покупки та розплануйте подальші витрати. Це допоможе уникнути фінансових проблем у найближчому майбутньому.



Нагадаємо, астролог Світлана Драган назвала чотири знаки зодіаку, яким вдасться у 2022 році уникнути невдач. А Павло Глоба передрік неймовірний успіх шести знакам зодіаку наступного року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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