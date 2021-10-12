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Гороскоп

Фінансовий успіх і сюрпризи на любовному фронті: яким чотирьом знакам зодіаку пощастить 12 жовтня

10:17 12 жовтня 2021
Романтична зустріч

В цілому очікується сприятливий день, хоча можуть виникнути невеликі труднощі і ризик втрат. Слід розраховувати тільки на себе, приділити особливу увагу дрібницям і проявити обережність там, де справа стосується грошей. Буде можливість завершити розпочаті раніше справи, які з якихось причин не були доведені до кінця. Не виключені приємні зустрічі і романтичні знайомства.

Раку вдасться втілити в життя свої задумки і вдало вирішити фінансові питання. Не виключено початок романтичних відносин, які будуть розвиватися дуже стрімко і обіцяють масу яскравих вражень.

Діві зірки обіцяють успіхи на діловому терені. Вдалими виявляться зустрічі і переговори, ваші цікаві ідеї будуть сприйняті колегами на ура. Не виключено підвищення і по кар'єрних сходах.

У Козерога можуть відкритися нові перспективи в професійній сфері. Вірогідне отримання ділової пропозиції, що обіцяє вигідне і довгострокове співробітництво. Можливі солідні грошові надходження. На любовному фронті зірки обіцяють приємні сюрпризи.

Для Риб нинішній день приготував багато чого цікавого і приємного. Він дасть непогані можливості для втілення в життя давніх ідей і планів. Поїздки виявляться вдалими, зумієте зав'язати корисні зв'язки. В особистих відносинах пануватиме повна гармонія.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба пообіцяв, що тиждень з 11 по 17 жовтня стане вдалим часом для творчості і просування по кар'єрних сходах.

фото invme.com/

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