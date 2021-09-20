Повний місяць 21 вересня: яким шести знакам зодіаку загрожують грошові витрати і перепади настрою

Повний місяць 21 вересня позначиться на представниках усіх знаків зодіаку, але різною мірою. Ряд знаків чекають кардинальні життєві зміни, деяких — великі фінансові витрати, а ще для декого повний місяць обмежиться перепадами настрою, повідомляє slovofraza.

Овнам у повний місяць доведеться нелегко. Енергія вимагатиме виходу, а тому буде складно уникнути конфліктів з точно такими самими імпульсивними знаками.

Тельці ризикують надмірно витратитися, залучитися до фінансові авантюри і залишитися без подушки безпеки. На першому місці повинна бути обережність.

Близнюкам зараз важливо не розпорошити сили між безліччю ідей і різноспрямованими стратегіями. Краще все ще раз обдумати і зробити правильний вибір.

Ракам повний місяць принесе перепади настрою. Сплески активності будуть змінюватися переживаннями і зануренням у похмурі думки. Подбайте про здоров'я і спробуйте виконати «перезавантаження».

У Левів період повного місяця — це радість від нових перемог, але одночасно і ризик, оскільки ейфорія розслабляє. Намагайтеся зберігати виваженість у судженнях.

Дівам прийшла пора зайнятися саморозвитком і залученням в життя занять, які дають привід для радості. Доля сама підкаже, де їх знайти.

Терезам важливо вірити в себе і свої сили, не попадатися на гачок маніпуляторів і захищати свій життєвий простір від надмірно нав'язливих персон.

Скорпіону доведеться згадати про роздані обіцянки і про те, що їх доведеться виконувати. З коханою людиною не виключені конфлікти аж до розриву відносин.

Стрільцям час зменшити темп, не хапатися за кілька справ одночасно, навіть якщо відчуваєте душевний підйом і сплеск інтересу.

У Козерога день після повного місяця повинен стати періодом роздумів, вибору перевірених шляхів, відмови від ризикованих операцій.

Водолій в період повного місяця схильний до імпульсивних покупок. Знаючи про це, варто до всіх витрат підходити усвідомлено, не допускати спонтанних рішень.

Риби в повний місяць знайдуть вихід зі складної ситуації, зможуть подолати бар'єри і знайти правильну дорогу до поставленої мети.

Вплив повного місяця буде відчуватися з моменту, як той з'явиться на небі (19.05 20 вересня), а досягне піку о 02.55 21 вересня.

Крім повного Місяця, 21 вересня на самопочуття можуть вплинути ще й магнітні бурі. Метеочутливим людям варто враховувати підвищену активність магнітосфери 21 вересня і майбутню магнітну бурю 28 вересня.

Фото pixabay.com

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