Яким чотирьом знакам зодіаку доведеться подбати про здоров'я: гороскоп на 28 серпня

День може видатися дуже складним. Вірогідні непорозуміння і сварки з близькими людьми. Слід стежити за своїми словами, проявляти терпіння і такт при спілкуванні з оточуючими. Навіть найбільш безневинні жарти зараз можуть бути сприйняті неправильно, а будь-які зауваження — як образа. Особливу увагу слід приділити здоров'ю, оскільки в цей день велика ймовірність нездужань і травм.

У Близнюків найуразливішими місцями можуть виявитися вуха і горло. Не переохолоджуйтеся, уникайте протягів, а також утримайтеся від вживання занадто холодних напоїв. При прийнятті водних процедур подбайте про те, щоб в вушні проходи не потрапила вода.

Для Скорпіона зараз настає період змін. Це відмінний час для того, щоб оголосити війну шкідливим звичкам і почати вести здоровий спосіб життя. Прогулянки благодійно вплинуть на серцево-судинну систему.

Козерогові слід поберегти очі і спину. Постарайтеся якомога менше часу проводити біля екрану телевізора або перед комп'ютером, відмовтеся від вишивання або в'язання. Уникайте підняття важких предметів і уважно дивіться під ноги — сьогодні великий ризик отримати травму хребта.

Рибам слід подбати про стан нервової системи. Намагайтеся не допускати емоційних перевантажень — вони можуть негативно позначитися на роботі серця. Варто також приділити особливу увагу харчуванню. Відмовтеся від важкої і жирної їжі, більше налягайте на овочі та фрукти.

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