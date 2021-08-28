26.83 / 27.04 31.41 / 31.81
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку доведеться подбати про здоров'я: гороскоп на 28 серпня

9:15 28 серпня 2021
Здоров&#39;я

День може видатися дуже складним. Вірогідні непорозуміння і сварки з близькими людьми. Слід стежити за своїми словами, проявляти терпіння і такт при спілкуванні з оточуючими. Навіть найбільш безневинні жарти зараз можуть бути сприйняті неправильно, а будь-які зауваження — як образа. Особливу увагу слід приділити здоров'ю, оскільки в цей день велика ймовірність нездужань і травм.

У Близнюків найуразливішими місцями можуть виявитися вуха і горло. Не переохолоджуйтеся, уникайте протягів, а також утримайтеся від вживання занадто холодних напоїв. При прийнятті водних процедур подбайте про те, щоб в вушні проходи не потрапила вода.

Для Скорпіона зараз настає період змін. Це відмінний час для того, щоб оголосити війну шкідливим звичкам і почати вести здоровий спосіб життя. Прогулянки благодійно вплинуть на серцево-судинну систему.

Козерогові слід поберегти очі і спину. Постарайтеся якомога менше часу проводити біля екрану телевізора або перед комп'ютером, відмовтеся від вишивання або в'язання. Уникайте підняття важких предметів і уважно дивіться під ноги — сьогодні великий ризик отримати травму хребта.

Рибам слід подбати про стан нервової системи. Намагайтеся не допускати емоційних перевантажень — вони можуть негативно позначитися на роботі серця. Варто також приділити особливу увагу харчуванню. Відмовтеся від важкої і жирної їжі, більше налягайте на овочі та фрукти.

Діловий гороскоп на тиждень з 30 серпня по 5 вересня читайте в «ФАКТАХ».

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

олег винник

Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

Російська поліція нагрянула до соліста Rammstein Тіля Ліндеманн: що сталося

Російська поліція нагрянула до соліста Rammstein Тілля Ліндеманна: що сталося

школа

Про шкільну форму, друковані зошити і фонди класів: аргументи на їхню користь навів вчитель

ікона Успіння Богородиці

Успіння Богородиці: що потрібно зробити у свято та як молитися до Пречистої

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.