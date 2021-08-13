Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на удачу — гороскоп на п'ятницю, 13 серпня

Незважаючи на те що 13-е число місяця, що припадає на п'ятницю, зазвичай вважається нещасливим, 13 серпня може видатися дещо неспокійним, але все ж переважатиме вплив позитивних тенденцій.

Сьогодні багато що залежатиме від того, наскільки швидко ви вмієте орієнтуватися у нестандартних ситуаціях і чи готові змінити свої плани та деякі погляди на життя. Можна братися за нові та важливі справи, починати якісь масштабні проекти. Вірогідні цікаві знайомства, дехто може зустріти свою долю.

Удача сьогодні супроводжуватиме Терези у всіх сферах життя. На діловому терені зумієте швидко впоратися зі складними справами, вирішити якісь важливі спірні питання. Вірогідне зростання прибутків. Не виключені незаплановані поїздки, які виявляться не тільки результативними, але й подарують масу приємних моментів. У справах сердечних будьте готові до сюрпризів і позитивних змін. Зірки не виключають доленосну зустріч.

Козерогові випаде шанс домогтися того, що раніше здавалося неможливим. Зірки обіцяють також успіхи на службовому терені. Вдалими виявляться зустрічі і переговори, ймовірно отримання цікавих та вельми привабливих пропозицій. Можливі невеликі грошові надходження, які виявляться вельми доречними.

На Риб чекає цікавий і плідний день, коли багато вдасться здійснити. Це відмінний час для того, щоб взятися за вирішення серйозних питань, можна також приступати до пошуку джерел додаткового заробітку. Головне сьогодні — не поспішати і правильно розставити пріоритети — тоді успіх не змусить довго чекати. Нове знайомство може покласти початок яскравим і красивим романтичним відносинам.

Раніше називалися шість знаків зодіаку, яким 13 серпня може принести неприємності. Втім, і вони можуть їх уникнути, якщо прислухаються до мудрих порад.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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