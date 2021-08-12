Шість знаків зодіаку, яких неприємності можуть підстерегти у п'ятницю, 13-го

П`ятниця, 13-е, закріпилася в масовій свідомості як день невдалий, повний розчарувань і неприємних сюрпризів. Але астрологи кажуть, що п'ятниця 13 серпня буде невдалою лише для шести знаків зодіаку, та й ті можуть уникнути неприємностей, якщо прислухаються до мудрих порад. Про це повідомляє astrozodiac.net.



Для Терезів початок дня буде безхмарним. Несподівані проблеми і напружені моменти виникнуть вже після обіду. Не всі неприємності цього дня — персональне упущення. Деякі перешкоди будуть створені іншими людьми, а ось Терезам доведеться залагоджувати чужі косяки.

А ось Дівам вже з самого ранку краще бути готовими до труднощів і непорозумінь. Доведеться понервувати, але зате після цього день обіцяє бути спокійним і дасть підгрунтя для роздумів.

Раків форс-мажор змусить поміняти плани, перенести зустріч і скасувати поїздку. Ще варто бути обережніше з фінансами — великі покупки в п'ятницю, 13-го, принесуть розчарування.

Тельці останнім часом занадто розраховували на допомогу ззовні. П'ятниця, 13-го переконливо продемонструє, що завжди краще спиратися на власні сили. Будуть розчарування в людях. Доведеться визнати, що задумане вимагає більше часу і сил, ніж здавалося спочатку.

Скорпіону в п'ятницю важливо не давати необачних обіцянок, не ділитися своїми планами і не викладати необдумано секрети малознайомим людям. Напружена робота не принесе очікуваного результату — краще заощадити сили.

Стрільцям на 13-е число не варто призначати старт важливих проектів. Що стосується вже початих робіт, то і там чекають неприємності. Можуть розкритися несподівані недоробки, і потрібно буде більше часу, щоб усунути проблему.

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