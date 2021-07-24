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Гороскоп

Яким знакам зодіаку посміхнеться удача

13:24 24 липня 2021
зодіак

Очікується активний та плідний день. Вдасться поспілкуватися з близькими, а також розв'язати важливі питання, у тому числі і фінансового характеру. Сьогодні можна вирушати за великими покупками — вдасться зробити правильний вибір та придбати чудові речі.

Овна чекає відмінний день. Багато що буде добре виходити, деяким вдасться реалізувати свою давню ідею. Навколишні підтримають будь-які ваші починання і допоможуть подолати перешкоди на шляху. Вірогідні успіхи у комерційній діяльності, вдалими також виявляться поїздки та покупки.

Раку зірки обіцяють цікавий і насичений різноманітними подіями день. Доведеться багато чого встигнути. У вас зараз досить сил і енергії, щоб впоратися з будь-якими завданнями, якими б складними вони не здавалися. Ймовірно знайомство з людиною, яка може зіграти важливу роль у вашій подальшій долі.

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Терези сьогодні будуть прекрасно ладити з людьми. Вдасться завести корисні зв'язки, заручитися підтримкою впливових осіб у вирішенні серйозної справи. Не виключене зростання доходів завдяки вдало вкладених коштів. Це вдалий час для шопінгу. Увечері вірогідні подарунки або приємні сюрпризи романтичного характеру.

Козоріг зуміє багато у чому досягти успіху, якщо буде діяти рішуче й наполегливо. Нинішній день підходить для завершення важливих справ, розв'язання побутових питань. Вірогідне отримання привабливої пропозиції, яка допоможе поліпшити фінансове становище. Зірки обіцяють удачу в любовних справах. Це сприятливий час для зізнань у коханні, а також для одруження.

Астролог Павло Глоба склав гороскоп на 24 липня з урахуванням впливу чотирьох стихій — Вогню, Землі, Води і Повітря — на знаки зодіаку.

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