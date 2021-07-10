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Гороскоп

Яким знакам зодіаку слід подбати про здоров'я

8:02 10 липня 2021
Знаки зодіаку
Очікується сприятливий у багатьох відношеннях день. Він порадує приємними подіями та цікавими знайомствами. Однак деяким знакам зодіаку слід приділити пильну увагу своєму здоров'ю.

Тельцю зірки радять присвятити нинішній день активному відпочинку на природі. Помірні фізичні навантаження та плавання на довгий період зарядять вас бадьорістю, піднімуть настрій і підвищать імунітет.

Раку варто звернути увагу на стан нервової системи. Не турбуйтеся через дрібниці та не вимагайте занадто багато від оточуючих. Постарайтеся провести цей день у тиші та самоті, це допоможе відновити душевну рівновагу.

Діві слід подбати про профілактику хронічних недуг. Зараз саме час до цього приступити. Намагайтеся не пити на ніч багато рідини, щоб уникнути найсильніших набряків.

Самим уразливим місцем у Терезів може виявитися горло. Прийміть всіх заходів для того, щоб не заробити ангіну. Сьогодні краще утриматися від вживання морозива чи напоїв із льодом.

Водолію в цей день потрібно бути особливо уважним до свого самопочуття. Уникайте тривалого перебування на сонці, а також емоційних і фізичних перевантажень, інакше це може негативно позначитися на вашій серцево-судинній системі.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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