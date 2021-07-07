27.13 / 27.33 32.12 / 32.46
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким знакам зодіаку зірки нададуть свою підтримку — гороскоп на 7 липня

7:49 7 липня 2021
зодіак

Цікавий і багатообіцяючий день. Однак сьогодні важливо правильно оцінювати свої сили та можливості, не поспішати з прийняттям доленосних рішень.

Близнюкам всі важливі та серйозні справи бажано запланувати на першу половину дня — вона виявиться більш сприятливою та плідною. Зірки обіцяють успіх працівникам розумової праці, а також тим, хто пов'язаний з комерцією. Вірогідні нові знайомства, в тому числі романтичного характеру.

Діву очікує просто таки відмінний день. Вдасться всюди встигнути та впоратися з багатьма завданнями, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Вам не складе ніяких труднощів взяти на себе додаткові обов'язки, за що вам будуть безмірно вдячні. Не виключені грошові надходження, які виявляться дуже до речі.

Козеріг сьогодні легко зуміє впоратися з тим, що для інших може виявитися нездійсненним завданням. З'являться цікаві ідеї та плани, але не варто поки поспішати з їх реалізацією. Це вдалий час для покупок і зміни іміджу.

Рибам слід з самого ранку налаштуватися на позитив — тоді справи будуть вирішуватися досить легко та швидко. Вам без проблем вдасться знайти помічників або союзників, заручитися підтримкою впливових осіб. Не виключено, що випаде шанс непогано заробити. Ймовірне знайомство, яке незабаром може отримати романтичне продовження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яким знакам зодіаку треба бути обережними в липні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

Меладзе та Джанабаєва

Джанабаєва не винна: Меладзе розповів, коли у нього почалися проблеми з першою дружиною

Віктор Вихрист

Непереможний український супертяж битиметься в андеркарті бою Ф'юрі — Уайлдер: відомий суперник

Італія Іспанія

Італія — Іспанія — 1:1 (по пенальті — 4:2): хроніка та відеоогляд матчу ½ фіналу Євро-2020

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.