Цікавий і багатообіцяючий день. Однак сьогодні важливо правильно оцінювати свої сили та можливості, не поспішати з прийняттям доленосних рішень.

Близнюкам всі важливі та серйозні справи бажано запланувати на першу половину дня — вона виявиться більш сприятливою та плідною. Зірки обіцяють успіх працівникам розумової праці, а також тим, хто пов'язаний з комерцією. Вірогідні нові знайомства, в тому числі романтичного характеру.

Діву очікує просто таки відмінний день. Вдасться всюди встигнути та впоратися з багатьма завданнями, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Вам не складе ніяких труднощів взяти на себе додаткові обов'язки, за що вам будуть безмірно вдячні. Не виключені грошові надходження, які виявляться дуже до речі.

Козеріг сьогодні легко зуміє впоратися з тим, що для інших може виявитися нездійсненним завданням. З'являться цікаві ідеї та плани, але не варто поки поспішати з їх реалізацією. Це вдалий час для покупок і зміни іміджу.

Рибам слід з самого ранку налаштуватися на позитив — тоді справи будуть вирішуватися досить легко та швидко. Вам без проблем вдасться знайти помічників або союзників, заручитися підтримкою впливових осіб. Не виключено, що випаде шанс непогано заробити. Ймовірне знайомство, яке незабаром може отримати романтичне продовження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яким знакам зодіаку треба бути обережними в липні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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