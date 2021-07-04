У цей день важливо з самого ранку налаштуватися на позитив. Не бійтеся ставити перед собою високі цілі, шукайте нові шляхи розвитку. Слід тільки утриматися від будь-яких дискусій і суперечок.

Тельця чекає сприятливий день, коли будь-яка справа виявиться під силу. Ваша інтуїція підкаже правильні шляхи при вирішенні серйозних питань, в тому числі фінансових. Ближче до вечора ймовірно отримання приємних новин здалеку.

У Льва ймовірний успіх у справі, котрій останнім часом було віддано чимало сил і часу. Дехто зуміє втілити в життя свої ідеї, а деяким вдасться знайти додаткове джерело доходу. Зірки обіцяють пригоди на любовному фронті.

Скорпіону представиться можливість швидко та успішно вирішити поточні питання. Незаплановані поїздки виявляться досить результативними, порадують також великі придбання. Увечері ймовірна зустріч з друзями, не виключено і романтичне побачення.

Плідний день очікується у Водолія. Зумієте вдало вирішити багато питань, в тому числі якусь давню проблему. Вдасться розширити коло свого спілкування, познайомитися з цікавими людьми, котрі в майбутньому можуть надати вам велику послугу.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на липень, який склав відомий астролог.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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