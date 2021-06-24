Оскільки 23 червня закінчився другий період ретроградного Меркурія, астрологи обіцяють, що для всіх знаків Зодіаку настане сприятливий період — з'являться сили і енергія, життя заграє новими фарбами. А особливо пощастить, мабуть, Близнюкам, Тельцям, Дівам, Терезам і Вололіям.

Гороскоп для всіх знаків публікує «УНІАН».

Більше сил і енергії стане у Овнів, на яких чекає час змін, причому приємних. Адже йдеться не про обов'язки, а про реалізацію своїх бажань.

Тельцям стане легше спілкуватися з людьми, вони знову будуть привабливі та харизматичні. Пам'ятайте, що зроблене іншим людям добро обов'язково повернеться сторицею.

Близнюків, які знову стануть проникливими, очікує швидке повернення старих боргів.

А ось Ракам слід зосередиться на роботі — прийшов час виправити зроблені раніше помилки.

Леви знову набудуть незалежність і силу, справляючись зі всіма труднощами без сторонньої допомоги. До них повернеться потужна інтуїція — цим варто скористатися.



Дів захоплять нові амбіції і, не виключено, що це призведе до різкого кар'єрного росту після довгого «застою».

Ваги, до яких повернеться оптимізм і віра в себе, ніхто не зможе зупинити на шляху особистісного та фінансового зростання.

Біла смуга настане і у житті Скорпіона. Причому, у всіх сферах життя. Так що цей період хороший для фізичної та інтелектуальної активності.

На Стрільців чекають приємні подорожі і хороші новини, які зможуть істотно поліпшити якість життя.

Козерогам слід проявити активність, а також бути абсолютно впевненим в успіху. Можливо, прийде час, коли доведеться задіяти прихований потенціал.

Щасливчикам Водоліям буде однаково везти і в любові, і з фінансами. Перед ними відкриваються всі горизонти — можна їхати у відпустку, вирішувати складні проблеми або ж міняти обстановку в домі.

Риби позбавлятися сумнівів і страхів, ставши більш щасливими і позитивними.

Нагадаємо, що третій етап ретроградного Меркурія настане 27 вересня і триватиме до 19 жовтня. У зв'язку з цим астрологи радять всі значущі справи планувати на період до його початку — з 24 червня по 26 вересня.

Фото з Pixabay.

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