Ретроградному Меркурію — відбій: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у коханні і фінансах
Оскільки 23 червня закінчився другий період ретроградного Меркурія, астрологи обіцяють, що для всіх знаків Зодіаку настане сприятливий період — з'являться сили і енергія, життя заграє новими фарбами. А особливо пощастить, мабуть, Близнюкам, Тельцям, Дівам, Терезам і Вололіям.
Гороскоп для всіх знаків публікує «УНІАН».
Більше сил і енергії стане у Овнів, на яких чекає час змін, причому приємних. Адже йдеться не про обов'язки, а про реалізацію своїх бажань.
Тельцям стане легше спілкуватися з людьми, вони знову будуть привабливі та харизматичні. Пам'ятайте, що зроблене іншим людям добро обов'язково повернеться сторицею.
Близнюків, які знову стануть проникливими, очікує швидке повернення старих боргів.
А ось Ракам слід зосередиться на роботі — прийшов час виправити зроблені раніше помилки.
Леви знову набудуть незалежність і силу, справляючись зі всіма труднощами без сторонньої допомоги. До них повернеться потужна інтуїція — цим варто скористатися.
Дів захоплять нові амбіції і, не виключено, що це призведе до різкого кар'єрного росту після довгого «застою».
Ваги, до яких повернеться оптимізм і віра в себе, ніхто не зможе зупинити на шляху особистісного та фінансового зростання.
Біла смуга настане і у житті Скорпіона. Причому, у всіх сферах життя. Так що цей період хороший для фізичної та інтелектуальної активності.
На Стрільців чекають приємні подорожі і хороші новини, які зможуть істотно поліпшити якість життя.
Козерогам слід проявити активність, а також бути абсолютно впевненим в успіху. Можливо, прийде час, коли доведеться задіяти прихований потенціал.
Щасливчикам Водоліям буде однаково везти і в любові, і з фінансами. Перед ними відкриваються всі горизонти — можна їхати у відпустку, вирішувати складні проблеми або ж міняти обстановку в домі.
Риби позбавлятися сумнівів і страхів, ставши більш щасливими і позитивними.
Нагадаємо, що третій етап ретроградного Меркурія настане 27 вересня і триватиме до 19 жовтня. У зв'язку з цим астрологи радять всі значущі справи планувати на період до його початку — з 24 червня по 26 вересня.
Фото з Pixabay.120
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