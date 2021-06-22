Третій період ретроградного Меркурія: астролог розповіла, коли краще планувати значущі справи до кінця року

З 27 вересня по 19 жовтня настане третій період ретроградного Меркурія в 2021 році, тому всі значущі справи краще планувати на період до його початку — з 24 червня по 26 вересня. Таку пораду дала астролог Олена Осипенко, пише сайт ТСН .

Щодо третього періоду ретроградного Меркурія, то в цей час планета затримається в ще одному повітряному знаку.

Так, з 30 серпня по 6 листопада Меркурій перебуватиме в знаку Терезів і допоможе людям дипломатичним шляхом вирішувати конфліктні ситуації, а також дасть достатньо часу на прийняття важливого рішення. В цей час ніхто нікуди не поспішає.

Ще одним сприятливим етапом буде період з 20 жовтня по 15 листопада.

Потім наша планета і все людство увійде в кармічний коридор, в якому проживемо 19 листопада, часткове місячне затемнення, і 4 грудня — повне сонячне затемнення. Для всіх, у кого в цьому інтервалі і плюс-мінус тиждень від нього буде день народження, наступний 2022 рік може виявитися вельми доленосним.

Наступного Нового року ми увійдемо в період ретроградної Венери, який розпочнеться 19 грудня і триватиме до 29 січня 2022 року. Це не дуже вдалий період для дорогих покупок, оформлення шлюбних і фінансових спілок, а також для пластичних операцій.

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фото interes-fakti.com/

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