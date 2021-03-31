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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 1 апреля

5:24 1 апреля 2021
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Любовные отношения Тельцов могут выйти на новый уровень. Не исключены приятные сюрпризы. Романтический ужин при свечах подарит массу незабываемых моментов.

На личном фронте у Скорпионов все будет складываться самым наилучшим образом. Кое-кто может услышать признание в любви. У тех, кто еще находится в поиске своей второй половинки, сегодня есть все шансы ее найти.

Одиноким Водолеям нынешний день сулит интересное знакомство, которое в будущем может перерасти в серьезный роман. Также это неплохой период для предложения руки и сердца.

С более подробным астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на 1 апреля можно ознакомиться здесь.

Читайте также гороскоп на эту неделю, 29 марта — 4 апреля.

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