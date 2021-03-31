Три знака зодиака, которым повезет 1 апреля

Любовные отношения Тельцов могут выйти на новый уровень. Не исключены приятные сюрпризы. Романтический ужин при свечах подарит массу незабываемых моментов.

На личном фронте у Скорпионов все будет складываться самым наилучшим образом. Кое-кто может услышать признание в любви. У тех, кто еще находится в поиске своей второй половинки, сегодня есть все шансы ее найти.

Одиноким Водолеям нынешний день сулит интересное знакомство, которое в будущем может перерасти в серьезный роман. Также это неплохой период для предложения руки и сердца.

С более подробным астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на 1 апреля можно ознакомиться здесь.

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