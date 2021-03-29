ОВЕН. Эта неделя хоть и окажется немного напряженной, но будет плодотворной. Вероятны успехи в карьере и личной жизни. Вы сможете преодолеть все преграды и достойно выйти из любых ситуаций, если будете почаще прислушиваться к своей интуиции.

ТЕЛЕЦ. Сейчас важно избегать спешки в делах. Разумно и основательно подходите к любой задаче, тщательно проверяйте всю поступающую информацию. Уделите особое внимание поведению детей, держите под контролем их действия и передвижения. На выходных можно заняться шопингом.

БЛИЗНЕЦЫ. Нынешняя неделя обещает успехи во многих сферах жизни. Лучше рассчитывать на свои силы, однако от помощи друзей или единомышленников отказываться не стоит. Вероятно улучшение финансового положения, на амурном фронте могут произойти приятные перемены.

РАК. Этот период потребует от вас сдержанности и терпения. Не стоит демонстрировать свой характер и слишком бурно проявлять эмоции, если не хотите иметь проблем в отношениях с окружающими. Займитесь обустройством жилища. В выходные ограничьте контакты.

ЛЕВ. Предстоит активная и напряженная неделя. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и не пытайтесь сделать все и сразу. Не взваливайте на себя дополнительные обязанности. Помните о том, что любая мелочь сейчас может иметь важное значение.

ДЕВА. Не стоит сейчас зацикливаться на чем-то одном. Если не удается это решить сразу, то лучше отложить все до более подходящего времени. Старайтесь в этот период никуда не опаздывать. В семейных отношениях будьте более сговорчивы и терпимы.

ВЕСЫ. Благоприятное время для самореализации и раскрытия творческого потенциала. Неделя может порадовать хорошими новостями и новыми перспективами. Берегите желудок, тщательно следите за своим питанием.

СКОРПИОН. Рассчитывать на быстрые и положительные результаты нынче не приходится. Звезды советуют проявить выдержку и терпение, и не бросать начатое на полпути. Происходящие события могут серьезно повлиять на личные отношения и сказаться на вашей дальнейшей судьбе.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь реально оценивать силы и возможности, не берите на свои плечи непосильную ношу. Вероятно получение перспективных предложений, улучшение финансового положения. Не занимайтесь самолечением, при первых признаках недуга обращайтесь к врачу.

КОЗЕРОГ. Это подходящее время для решения финансовых вопросов. Благодаря правильным расчетам и продуманным действиям удастся улучшить материальное благосостояние. Сейчас следует внимательно прислушиваться ко всему сказанному, чтобы не пропустить важную информацию.

ВОДОЛЕЙ. Ожидается довольно насыщенная неделя. Она сулит много чего нового, связанного, скорее всего, с профессиональной деятельностью. Обратите внимание на состояние горла и дыхательной системы, примите меры профилактики.

РЫБЫ. Дела на службе будут складываться удачно. Вас могут посетить реформаторские идеи, однако не стоит их сейчас применять на практике. Вероятны денежные поступления. Будьте предельно осторожны — нынче велика вероятность травм, грозящих не только здоровью, но и жизни.

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