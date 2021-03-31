Гороскоп на 1 апреля: чего стоит остерегаться Тельцам, а на что — решиться Весам

Четверг, 1 апреля, — этот день окажется благоприятным во многих сферах жизни. Он сулит сюрпризы и яркие эмоции. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака

ОВЕН

На сегодняшний день желательно не планировать серьезные и утомительные дела. Самостоятельные действия потребуют особой осторожности. Старайтесь избегать любых стрессовых ситуаций -- они могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

ТЕЛЕЦ

Во всем нынче лучше придерживаться золотой середины, избегайте крайностей. Этот день подходит для осуществления своих давних идей, поиска новых деловых партнеров. Звезды сулят успехи на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале дня что-то может пойти не по плану. Однако позже ситуация изменится в лучшую сторону, и вам удастся довольно быстро справиться со всем намеченным. Вечер благоприятен для романтических свиданий и новых знакомств.

РАК

Предстоит беспокойный и хлопотный день. Очень вероятно, что из-за возникших бытовых проблем, которые потребуют срочного решения, придется пересмотреть планы. Не следует сегодня рисковать и соглашаться на авантюры, также стоит отказаться от крупных покупок.

ЛЕВ

Постарайтесь все важные дела переделать в первой половине дня, так как утро окажется самым плодотворным периодом. Вероятно получение интересных предложений, касающихся профессиональной сферы. Могут порадовать неожиданные денежные поступления.

ДЕВА

Отличный день для общения и знакомств. Также он подходит для начала творческих проектов. Появятся несколько оригинальных идей, которыми стоит незамедлительно воспользоваться. Следует быть предусмотрительными там, где дело касается денег.

ВЕСЫ

Постарайтесь расправиться со всеми накопившимися делами. Не считайте зазорным обратиться за помощью, если вам таковая потребуется. Избегайте поспешных решений, они могут иметь неприятные последствия.

СКОРПИОН

Это хорошее время для того, чтобы внести некоторые перемены в свою жизнь. Однако нужно четко определиться, в каком направлении действовать. На любовном поприще звезды обещают массу приятных впечатлений.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается благоприятный день во многих сферах жизни. Появятся интересные идеи и новые планы. Вы с легкостью сумеете справиться с любыми сложными задачами. Также это неплохой период с точки зрения финансов.

КОЗЕРОГ

Утро может выдаться довольно сложным и напряженным. Вероятны какие-то загвоздки в делах, что заставит немного понервничать. Ближе к обеду ситуация должна улучшиться, что позволит довольно быстро наверстать упущенное.

ВОДОЛЕЙ

События нынешнего дня могут развиваться не так, как вы ожидали. Не исключены какие-то несостыковки или мелкие неприятности. По возможности, посвятите это время домашним хлопотам. Вечер обещает интересное знакомство романтического характера.

РЫБЫ

Ваше обаяние сегодня вряд ли кого-то оставит равнодушным. Благодаря этому сумеете довольно легко наладить полезные связи и решить волнующий вас вопрос. С деньгами следует быть осторожными, сейчас вы склонны потратить гораздо больше, чем нужно.

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Хорошего вам дня!



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