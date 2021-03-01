Вторник, 2 марта, — в этот день следует избегать негатива и не стоит бросаться в крайности. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака. Гороскоп на неделю (1−7 марта) читайте здесь.

ОВЕН

Для того чтобы достичь хороших результатов, вам, вероятнее всего, придется прибегнуть к посторонней помощи. Следует, однако, тщательно все контролировать, чтобы не допустить досадных ошибок.

ТЕЛЕЦ

Сумеете добиться значительных успехов в деле, которое особенно важно для вас и которому в последнее время отдавали немало сил. Сейчас хорошее время для поисков надежных деловых партнеров. Не исключено получение выгодного предложения.

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохой день, однако не все будет складываться гладко. У тех, кто занят решением финансовых вопросов, могут возникнуть трудности, справиться с которыми окажется не так-то и просто. Вечер отлично подходит для романтических встреч и признаний в любви.

РАК

Нынешний день обещает немало перспектив. Удастся укрепить свои позиции на профессиональном поприще. Не исключены выгодные сделки. Вероятны также интересные знакомства, которые в будущем окажутся еще и полезными.

ЛЕВ

Постарайтесь с самого утра настроиться на серьезный лад. Вам предстоит решить массу важных вопросов, требующих аккуратности и особого контроля. День подходит для занятий спортом, можно также отправляться за покупками необходимых в доме вещей.

ДЕВА

В одиночку сегодня сможете добиться куда лучших результатов, нежели бы трудились в коллективе. Удастся реализовать интересные задумки. Финансовая картина окажется довольно благоприятной — вероятны денежные поступления.

ВЕСЫ

Старайтесь действовать четко и решительно, если хотите получить отличный результат. Можно рассчитывать на поддержку коллег и союзников. Новые знакомства романтического характера могут положить начало длительным и серьезным отношениям.

СКОРПИОН

Подходящее время для того, чтобы заняться чем-то новым. Интуиция подскажет, на что следует обратить больше внимания, а от чего стоит и вовсе отказаться. Проявите осторожность с деньгами, воздержитесь от спонтанных покупок.

СТРЕЛЕЦ

Не спешите сегодня впереди паровоза, иначе рискуете напрасно потратить силы. Старайтесь сохранять доброжелательные отношения с окружающими, не допускайте ссор и конфликтов. Вечер проведите в тишине и покое.

КОЗЕРОГ

День обещает удачу во многих делах, однако следует сохранять спокойствие и невозмутимость. На службе старайтесь не говорить лишнего, также не стоит никого посвящать в свои личные дела.

ВОДОЛЕЙ

Очень вероятно, что представится шанс реализовать то, что было задумано уже давно. Сумеете без проблем поладить с нужными вам людьми, привлечь на свою сторону новых союзников. Постарайтесь простить близким их маленькие слабости.

РЫБЫ

Сейчас не стоит идти на поводу у эмоций — рискуете наделать немало серьезных ошибок. Воздержитесь от каких-либо кардинальных шагов. Завершайте начатые ранее дела, займитесь решением бытовых вопросов. Вечер будет окутан духом романтизма и сулит приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

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