Козерогу следует остерегаться мошенников, а Девам — держать свои планы в секрете: гороскоп на неделю 1−7 марта

ОВЕН. Не стоит вмешиваться в ход событий. Тщательно анализируйте происходящее и руководствуйтесь только собственным мнением. Вероятно улучшение финансового положения, постарайтесь распорядиться деньгами с умом.

ТЕЛЕЦ. Неплохое время для воплощения в жизнь своих идей и планов. Удачно будут складываться поездки, преуспеете в работе с информацией и учебе. В субботу может поступить приглашение в гости.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас желательно не плыть против течения, а постараться попасть в нужную струю — тогда плоды ваших трудов станут намного заметнее. Будьте активны, во всем доверяйте своей интуиции.

РАК. Многое из того, что наметили, удастся осуществить. В этом вам помогут нестандартное мышление и творческий подход к делу. Период благоприятен для начала ремонта, переезда и похода по магазинам.

ЛЕВ. Не стоит отступать перед трудностями, у вас хватит сил и возможностей для того, чтобы достичь вершин успеха. Это хороший период для карьерного роста, решения важных вопросов в различных инстанциях.

ДЕВА. Звезды сулят неплохие возможности для осуществления намеченного. Главное — никому не рассказывайте о своих планах. Встречи с интересными людьми подарят немало позитива. В выходные займитесь решением домашних проблем.

ВЕСЫ. На службе могут произойти непредвиденные ситуации, из-за чего придется изрядно понервничать. Но в итоге ваш труд будет щедро вознагражден. На амурном фронте не стоит форсировать события.

СКОРПИОН. Вас ожидает довольно успешный и плодотворный период. Он сулит неплохую прибыль от начатых ранее проектов. Старайтесь больше времени проводить с семьей, уделите особое внимание детям.

СТРЕЛЕЦ. Неплохое время для проведения важных деловых переговоров, решения финансовых вопросов. Благодаря таким качествам как предусмотрительность и умение быстро ориентироваться в ситуации сумеете во многом достичь успеха.

КОЗЕРОГ. Появится возможность улучшить финансовое благосостояние. Но будьте внимательны и осторожны — сейчас велик риск попасться на удочку мошенников. Выходные, проведенные в дружеской компании, зарядят позитивом и подарят массу незабываемых моментов.

ВОДОЛЕЙ. Представится возможность решить вопросы, к которым вы не могли подступиться ранее по ряду причин. Новые знакомства окажутся полезными. Постарайтесь на этой неделе сделать так, чтобы расходы не превышали ваши доходы. Не связывайтесь с кредитами.

РЫБЫ. Прежде чем приступать к чему-либо, следует определиться с перспективами и нужным направлением. Неплохо будут идти творческие проекты, ваши необычные идеи воспримут на ура. Можно заниматься поиском нового места работы. Вероятны денежные поступления.

Фото pixabay.com

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