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Гороскоп

Звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко предупредила всех об опасности

12:32 14 января 2021
Наталья Андрейченко

В среду, 13 января, — первое Новолуние 2021 года, и весь лунный месяц будет напряженным — возможны травмы и аварии. Об этом известная актриса Наталья Андрейченко напиcала в своем Instagram.

«Планеты на небе конфликтуют и это отразится на нас с вами. Мы станем более нервными и начнем совершать неадекватные поступки. Ведите себя аккуратнее, старайтесь не вступать в конфликты и не спорить. Это очень травмоопасное время. Не исключены травмы и аварии в это мятежное время», — предупредила Наталья Андрейченко.

Она отметила, что единственная сфера, где будет легко — это личная жизнь: «Для знакомства и флирта время идеальное».

Напомним, с 11 по 17 января рекомендуется усиленно позаботиться о здоровье.

Фото: Instagram Натальи Андрейченко

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