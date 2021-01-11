Время менять планы и позаботиться о здоровье — гороскоп на 11-17 января

ОВЕН

Работы предстоит немало, придется с удвоенной силой браться за решение текущих задач. Проявив свои лидерские качества и умение рисковать, сумеете добиться нужных результатов. Выходные обещают немало сюрпризов.

ТЕЛЕЦ

Это подходящий период для того, чтобы начать что-то в себе менять. Отбросьте прочь все волнения и страхи, поступайте так, как велит ваша душа. В субботу проявите особую осторожность в финансовых вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

Реализация давних проектов может принести не только моральное, но и материальное удовлетворение. Также сейчас открываются прекрасные перспективы для карьерного роста. На выходных позвольте себе расслабиться и полноценно отдохнуть.

РАК

На первом плане будет стоять решение личных и бытовых вопросов. Не исключены незапланированные траты. На амурном фронте случайное знакомство может впоследствии перерасти в серьезный роман.

ЛЕВ

На службе предстоит немало работы. Постарайтесь однако решать деловые вопросы не в ущерб личной жизни, иначе ваши близкие могут устроить бунт на корабле. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе, позаботьтесь о своей сердечно-сосудистой системе.

ДЕВА

Грядущие на этой неделе события могут оказаться для вас полной неожиданностью. Но не стоит впадать в панику. Помните: все, что ни делается, — к лучшему. В финансовой сфере следует включить режим экономии.

ВЕСЫ

Достижение успеха на профессиональном поприще будет для вас главной задачей. Сейчас велики шансы подняться вверх по карьерной лестнице, и их не стоит упускать. Вероятны денежные поступления, однако удержитесь от соблазна тут же все потратить.

СКОРПИОН

Ваши профессиональные навыки будут востребованы. Вероятно получение весьма выгодных деловых предложений. Выходные всецело посвятите семье. Неплохо бы устроить романтический ужин для своей второй половинки.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас вы стоите на пороге перемен. Настройте себя на позитив, почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Также не стоит игнорировать советы мудрых и более опытных людей. Не сорите деньгами, вскоре они вам могут понадобиться.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь в течение всей недели рационально расходовать свои силы. Сейчас забота о вашем здоровье должна выйти на первый план. В семейных отношениях избегайте каких бы то ни было споров.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе следует все начатое довести до конца, даже если сделать это окажется весьма проблематично. Старайтесь больше времени проводить с детьми, сейчас они особо нуждаются в вашем внимании.

РЫБЫ

Вероятно, многие планы на этот период придется пересмотреть. Но все же не стоит останавливаться на полпути, если возникнут какие-то преграды. Будьте готовы действовать самостоятельно и обращайте пристальное внимание на мелкие детали — тогда успех вам будет гарантирован.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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