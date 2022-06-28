Головне — дожити до серпня: астрологи розповіли, коли закінчиться ескалація на фронті та ракетні обстріли

Незважаючи на бажання українців вигнати ворога зі своєї країни, переломний момент у війні настане ще не скоро.

Таким прогнозом поділилася астролог Ганна Карпєєва в ефірі програми «Ранок з Україною».

За її словами, наприкінці липня-початку серпня для України настане кризовий момент, проте він не обіцяє нічого поганого, а навпаки початок мирних переговорів, які «заморозять конфлікт».

«У серпні вже буде півроку, як у нас триває війна. Півроку — це завжди поворотна точка в будь-якому циклі, яка говорить про те, від чого нам відштовхуватися. Починаючи з серпня — вересня, будуть спроби якихось переговорів», — стверджує Карпєєва.

Зі своєю колегою згодна і астролог Валентина Віттрок: за її словами, у серпні 2022 року войовнича планета Марс увійде у знак Близнюків і перебуватиме там протягом восьми місяців. Для України таке розташування обіцяє помітне зниження інтенсивності бойових дій. Більше того, можливий навіть варіант завершення воєнної ситуації.

Велика ймовірність того, що енергія агресивного Марса трансформується з дій у слова, що стане початком конструктивного спілкування на всіх рівнях, аж до найвищих. Іншими словами, на думку Віттрок, знову можуть розпочатися переговори.

Можливо, цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору. Найімовірніше це відбудеться напередодні Дня Незалежності України.

Є шанси, що цей договір буде проміжним та тимчасовим. Але головне, що агресивні, масовані та кровопролитні бої припиняться. Хоча локальні зіткнення у різних частинах країни ще продовжуватимуться.

Свої надії на серпень покладає Ольга Медвецька: у своєму Instagram вона розповіла, що з 29 липня по 13 серпня очікується дуже важливий період.

Такий самий період в астрологічному плані спостерігався в 1855 році, коли Російська імперія з тріском програла Кримську війну. Оскільки історія циклічна, то події повинні повторитися.

«У середині травня 1855 року був етап розв'язки Кримської війни… Росія зазнала поразки, якщо зовсім коротко. Аналогію, я думаю, ви самі розумієте», — пояснила астролог.

В той же час Медвецька нагадала, що з 25 червня почав діяти квадрат Марс-Плутон, який віщує ескалацію військових подій.

На цю ж подію звертає увагу і Дмитро Уранус: за його словами, зараз лінія Марса, проходячи точно урядовим кварталом, буде створювати загрозу уряду України. Швидше за все, ворог планує завдати ударів по Києву, центру міста та урядовому кварталу.

Напрямки можливих ударів по столиці

«Рекомендую уряду розділитись і тимчасово залишити Київ, перебувати в нічим не помітних місцях. А грамотна протидія цьому аспекту, у вигляді злагодженої роботи ППО, може звести загрозу на нуль», — пише астролог.

Крім того, він звертає увагу на загрозу з Білорусі — оскільки дві лінії Марса проходять через Білорусь та Україну, то загроза з території сусідньої країни є, особливо загроза ракетних ударів.

Вектори ударів з території Білорусі

Не менш невтішні прогнози Уранус приготував для інших міст. Так, говорячи про Харків, він зазначає, що місто сильно обстрілюватимуть до кінця війни — рашисти протягом всієї війни будуть мстититися цьому місту за його опір, як Маріуполю.

«Я рекомендую всім у кого є можливість виїхати з міста, не поспішайте повертатися найближчими місяцями. Надалі переселятися, відновлювати та відбудовувати Харків слід у південному, південно-західному напрямку, а в північному напрямку, у бік кордону — немає сенсу», — пише Дмитро.

Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг, вважає він, можуть обстрілювати ракетами, але ці міста рашисти не візьмуть.

Нагадаємо, територія Дніпропетровської області зараз перебуває як під ракетною, так і під артилерійською загрозою через сусідство з окупованою Херсонщиною.

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