Магічний обряд та жодних боргів: що обов'язково потрібно зробити в молодик 29 червня 2022 року

За місячним календарем черговий молодик настане 29 червня о 05 годині 52 хвилини. Нагадаємо, перший літній супермісяць цього року був 14 червня о 14:51 за київським часом.

Фахівці наполегливо рекомендують відпочити перед новим Місяцем, що зростає, не розпочинати нових справ, щоб сфокусуватися на завданнях, які вимагають особливої уваги. Зокрема, йдеться про справи сім'ї та родичів, про що говорять поєднання Сонця та Місяця у знаку Раку.

Цей молодик бажано присвятити домашнім справам, спілкуванню з членами сім'ї, з батьками та дітьми. Рекомендується вирішити старі конфлікти, пробачити одне одного. Це також один із найкращих періодів для зміцнення стосунків.

29 червня 2022 року сприятлива дата для заручин, вінчання, одруження. Цього дня можна робити покупки та подарунки родичам. Непогано провести час у родинному колі.

Фахівці не рекомендують брати кредити, позичати гроші, влаштовуватися на нову роботу. Варто також у цей день відмовитися від планових операцій.

У діловій сфері молодик принесе успіх у діяльності великих компаній, у будівництві та торгівлі нерухомістю.

Вважається, що всі обряди у молодик магічні. Задумане обов'язково здійсниться.

Проводити ритуали потрібно лише у фазу нового Місяця, оскільки цей час є максимально сприятливим для відкриття каналів космосу. Перед цим потрібно провести обряд очищення. Для цього в молодик потрібно взяти великий посуд із водою й запалити навколо сім церковних свічок. Тримаючи посуд з водою в руках, треба сказати: «Як ти Місяць худий та блідий, станеш повним й красивим, так і все старе навколо в землю піде, а нову дорогу знайде. Успіхом, Місяць, мене обдаруй, зло й перешкоди всі прибери».

Після цих слів потрібно вмитися водою та охрестити себе нею. Воду, що залишилася, можна використовувати для вмивання та при прибиранні у будинку.

Нагадаємо, відома астропсихологиня Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про червневий молодик. За її прогнозом, зірки на небосхилі вишикуються так, що декому не вдасться уникнути неприємних й досить важких днів, але катастроф очікувати не варто.

Фото Pixabay

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