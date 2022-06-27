Тільці ризикують сьогодні потонути у задоволеннях, а Овнам та Козерогам варто уважніше поставитись до грошей: гороскоп на 27 червня

Понеділок, 27 червня, — 28-й місячний день. Астрологи називають його сприятливим і очищаючим, коли людина легко знаходить спільну мову з оточуючими, а також перебуває в гармонії із собою та зовнішнім світом.

Це час, коли можна відпочити від проблем, перевести дух і отримати від життя задоволення, яке приноситимуть навіть найдрібніші деталі. Головне — не проходити повз, а звертати на них увагу. Не рекомендується ображати когось, бути грубим та навіть підвищувати на інших людей голос — про це можна пізніше пошкодувати.

Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку пропонує goroskop.i.ua.

Овну зірки рекомендують задуматися про гроші. Якщо довго розмірковувати на цю тему, то у представника цього знака може виникнути хороша ідея щодо фінансів.

У Тельців сьогодні можуть «відмовити гальма» — намагаючись отримати насолоду, представники цього знака можуть з великою ймовірністю «перебрати».

Близнюкам, які захочуть всього й одразу, потрібно визначитися з пріоритетністю. Досягнути бажаного на всіх «фронтах» не вдасться.

Ракам слід зрозуміти, а не змінити ситуацію, в якій вони опинилися. І пристосуватися до неї — мінімальна спроба внести корективи вимагатиме значних зусиль.

Думка Левів сьогодні не буде істиною в останній інстанції. Якщо ви бажаєте, щоб прислухалися саме до вас, відкладіть оприлюднення своєї точку зору.

Дівам зірки рекомендують обмірковувати свої можливості, а не обов'язки. Це додасть вам впевненості у собі.

У Терезів сьогодні день має пройти під знаком кохання та/або товариства. Не буде потреби доводити комусь свою відданість, все буде ясно і так.

А у Скорпіонів загостриться почуття прекрасного. Тому краще дивитися на хмари, ніж на деяких оточуючих.

Добрий день чекає на Стрільців — у представників цього знака виходитиме все за їхнім словом.

Козерогу потрібно бути обережним із фінансами, віддаючи перевагу купівлі необхідного, а не того, чого хочеться.

Водолій може зіткнутися із необхідністю робити те, що йому відверто не подобається. Наступного разу краще відмовлятися від таких пропозицій одразу.

Рибам зірки радять обговорити з кимось те, що турбує. Можливо, представники цього знаку отримають несподівану допомогу чи непотрібну пораду.

Нагадаємо, що астролог Влад Росс заявляв, що період 2021—2022 років — повалення тих політиків, які перебували понад 20 років при владі. У тому числі й лукашенка, у нотальній карті якого «повна ганьба та повалення».

Фото Pixabay

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