Армія лукашенка наступатиме, але не на Україну: відомий астролог здивував прогнозом

Нелегітимний глава білорусі лукашенко, якого за очі називають «агрофюрером», 30 червня проводитиме IX Форум регіонів РБ та росії, на який має прибути й кремлівський диктатор путін.

Багато українців побоюються, що на зустрічі два узурпатори можуть домовитися про новий виток війни в Україні, і путіну вдасться «дотиснути» свого «колегу», змусивши напасти на нашу країну.

Водночас астролог Влад Росс вважає, що це навряд чи станеться, оскільки в натальній карті лукашенка повна ганьба та повалення. Це почалося з 2020 року, коли він спочатку казав, що ніякого коронавірусу не існує, потім цей коронавірус з'явився і він сам перехворів.

Такій людині, вважає астролог, взагалі вірити не можна з тієї простої причини, що вона набрала на виборах 30%, і потім собі щось домалювала.

«Він повністю поплив. Він навіть не знає, проти кого застосувати свою армію, яка десь біля Київської області передислокувалась. Кудись йде в одному напрямку, потім в іншому. лукашенко наступатиме зі своєю армією у ролі переможця. Якщо українська армія почне перемагати, ми раптом несподівано дізнаємося, що білоруська армія піде воювати проти росії», — вважає Рос.

За його словами, зрадник лукашенко не хоче допустити тієї ситуації, яка має статися восени. А це референдум про приєднання Білорусі до рф. Тому до осені він крутитиметься, залишаючись фактично союзником нашої країни.

«Але лукашенко — це та політична тварина, дні якої пораховані. Я думаю, після повалення путіна летальний кінець чекає і самого лукашенка. Йому залишилося недовго жити. Я давно кажу, що період 2021−2022 років — це повалення тих політиків, які перебували більше 20 років при владі», — упевнений астролог.

Перелому ж у війні, вважає він, українці можуть чекати у липні.

«Мій прогноз такий: червень гарячий, жорсткий, завзятий, який чинить опір, але перемога близька. І вже в другій половині липня — у серпні, особливо якщо трапиться в росії дефолт, усім стане зрозуміло, хто зрештою наблизить свою перемогу до осені цього року. Але я думаю, що війна раніше, ніж ретроградність Марса — це листопад — не закінчиться. На жаль, так. Будемо чекати осені», — вважає експерт.

Нагадаємо, раніше астролог Володимир Крейн спрогнозував настання перелому в бойових діях раніше, коли відбудеться з'єднання Марса, Меркурія та Венери у десятому домі гороскопу України у сузір'ї Тельця.

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