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Гороскоп

Треба зробити вибір: названо 4 знаки зодіаку, яким сьогодні може надійти приваблива пропозиція

9:59 26 червня 2022
Гороскоп

Незважаючи на те, що неділя — вихідний день, деяким людям доведеться як слід попрацювати — у прямому та переносному значеннях. Справа в тому, що доля підготувала для них вельми привабливу пропозицію, яку потрібно як слід обміркувати, вважає астролог Ірина Богдан.

Тому представникам цих знаків зодіаку потрібно налаштуватися на відповідну хвилю та бути готовими до того, щоб зробити рішучий крок, пише інформаційне видання tuapsevesti.ru.

Овен (21 березня — 19 квітня)
Овнам сьогодні надійде дуже приваблива пропозиція щодо роботи та бізнес-відносин. Доведеться добре все обміркувати і ухвалити правильне рішення. У будь-якому випадку остаточний вибір лише за вами.

Лев (23 липня — 22 серпня)
Левам цей день подарує щось нове та прекрасне. Це може також бути вигідна пропозиція, від якої ви не в змозі відмовитись. Крім того, вас повністю підтримають рідні та близькі люди.

Діва (23 серпня — 22 вересня)
У житті Дів сьогодні все складеться чудово. Вам удасться реалізувати свої грандіозні плани на вихідні. Дотримуйтесь наміченої дороги і не піддавайтеся обставинам — навіть у тому випадку, якщо вас «спокушатимуть» якимись вигідними пропозиціями. Загалом ви будете задоволені результатами. Крім того, хтось вас сьогодні дуже сильно та приємно здивує.

Риби (19 лютого — 20 березня)
Рибам краще залишитися сьогодні вдома та провести неділю на самоті. Нудно вам не буде. А ввечері чекайте на непроханих гостей. Як не дивно, ви будете їм раді, тому що вони принесуть вам довгоочікувані звістки і зроблять дуже привабливу пропозицію.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали дату корінного перелому у війні.

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