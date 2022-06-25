Цим трьом знакам зодіаку сьогодні потрібно розслабитися: гороскоп на 25 червня

В астрології, представники якої нещодавно назвали дату корінного перелому у війні, 25 червня вважається одним із найкритичніших, небезпечних днів, коли люди лаються, марно метушаться, витрачають багато енергії на балаканину. Саме у цей день людина може зайво витрачати свою енергію, силу. Тому краще утриматися від активної діяльності. Це день утримання.

У цей день людину на кожному кроці можуть підстерігати різного роду спокуси, яким можна — і треба — чинити опір. Насамперед це має відношення до її власної персони: спокуса відчути себе краще, вище, гідніше і розумніше за інших буде великою, чого в жодному разі не можна допускати. Найкращими засобами, які дозволять цього уникнути, стануть почуття гумору та самоіронія — подивившись на себе з такої точки зору, можна буде позбутися зайвої зарозумілості, яка не має під собою жодної підстави.

Трьом знакам зірки рекомендують сьогодні розслабитися та дозволити собі просто «плисти за течією». Мова про Тельця, Діву та Водолія.

Гороскоп на 25 червня за знаками зодіаку

Овен

Ви не зможете домогтися підтримки, поки не змусите людей повірити в себе. Цим і займіться, робота клопітна — цілий день на неї піде точно, пише goroskop.i.ua.

Телець

Сьогодні вам, можливо, буде важко зібратися з думками і ще важче зважитися на якісь активні дії. Не варто намагатися пересилити впертий організм, він не прощає таких речей.

Близнюки

Сьогодні ви будете гігантською флюктуацією. Навколо вас відбуватимуться найнеймовірніші події. Виходячи з дому, варто захопити відеокамеру, якщо така є — не пошкодуєте.

Рак

Не займайтеся висловлюванням припущень, це змусить вас виглядати безглуздо і не більше. Сьогодні вам варто говорити лише про те, що ви знаєте напевно.

Лев

Сьогоднішній день здивує вас. Будьте відкриті для всіх видів спілкування, не дозволяйте собі залазити в пляшку, як би вам цього не хотілося.

Діва

Розслабтеся, і приймайте світ таким, яким він є. Все могло б бути в десятки разів гірше, то навіщо ж підвищувати ентропію Всесвіту, намагаючись щось змінити?

Терези

Ви сьогодні будете нескінченно альтруїстичні, що, безперечно, непогано. Однак заради власної душевної рівноваги вам варто уникати людей, які надто охоче користуються плодами вашого альтруїзму. Ресурси ваші обмежені.

Скорпіон

Будьте готові відповідати за свої дії. Сьогодні вам, напевно, доведеться цим займатися.

Стрілець

Будьте уважні на роботі, інакше доведеться вам сокирою вирубувати те, що написано пером. А орудування настільки важкими інструментами може завдати серйозної шкоди крихкій рівновазі, що склалася.

Козеріг

Сьогодні вам дуже допоможе здатність зробити комплемент потрібній людині у потрібний момент. Цього буде достатньо, далі все піде як по маслу.

Водолій

Дозвольте подіям розвиватися самим собою і не вимагайте жодних пояснень. Сьогодні ви їх все одно не отримаєте.

Риби

Шкода, звичайно, псувати такий гарний дах, але його краще б прибити цвяхами, на крайній випадок, прив'язати. Сьогодні небезпека його втратити набуде загрозливого характеру. (Закохаєтесь ви, чи що?)

Раніше відомий астропсихолог Валентина Віттрок спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на червень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

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