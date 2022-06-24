Повіяв вітер змін: названо 5 знаків зодіаку, які сьогодні можуть різко змінити свою долю

Незважаючи на звичку багатьох людей триматися за старе, сподіваючись на вигадану «стабільність», сьогоднішній день, який до всього знаменується Парадом планет, дає представникам п'яти знаків зодіаку можливість кардинально змінити своє життя, вважає астролог Ірина Богдан.

Але тільки в тому випадку, якщо вони докладуть максимум зусиль для реалізації своїх бажань і не зупинятимуться на досягнутому, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам потрібно відкритися назустріч змінам. Можете нарешті ризикнути і почати шукати нову роботу, або міняти місце проживання. Не тримайтеся за минуле та рухайтеся лише вперед.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Зміни увірвуться свіжим вітром у життя Тельців. Швидше за все, вони торкнуться будинку чи особистих взаємин. Не бійтеся щось змінювати та прощатися з тим, що давно себе зжило і заважає вам рухатися далі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть набратися сміливості і зажадати від життя більшого, ніж воно давала їм раніше. Ви маєте на це повне право, тому не бійтеся змін і сміливіше до нових обріїв!

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У житті Терезів сьогодні відбудуться деякі зміни. Про щось доведеться пошкодувати, адже ви втратите це безповоротно. Але не тримайтеся за старе — нове та прекрасніше вже у вас на порозі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні можна приступати до нових справ та проектів. Однак важливо скласти чіткий план дій та прорахувати кожен свій наступний крок — у цьому випадку він принесе лише позитивний результат.

Нагадаємо, раніше астрологи обнадіяли українців швидким переломом ситуації на полі бою .

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