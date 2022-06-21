Для Левів день літнього сонцестояння обіцяє бути бадьорим і активним, а для Дів — жахливо нудним: гороскоп на 21 червня

21 червня о 12:14 Сонце входить у знак зодіаку Рак і настає Літнє сонцестояння. Це день сили, багато знаків зодіаку зіткнутися з необхідністю зробити вибір або прийняти важливе рішення. Зокрема це будуть питання, пов'язані з домом, сім'єю, місцем проживання.

Як повідомляє «Мета», про це розповіла астрологиня Марина Соколова. За її словами, знак Рак відповідає за все, що пов'язане з Батьківщиною, емоційно-чуттєві стосунки, родинні зв'язки. Сонце переміщатиметься цим знаком до 23 липня, а це означає, що в цей період свідомість людей спрямована саме на вирішення подібних питань. Формуються сприятливі обставини для створення міцної бази, проте через емоційну прихильність до дому, батьків, а також стан і невпевненість у собі знижує шанси на щасливе життя. Гарний час для відновлення зруйнованих зв'язків, налагодження відносин із дітьми та батьками.

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Овну у цей день не рекомендується братися за нові справи без роздумів. Проект може здатися дрібницею, але потім з'ясується, що він складний і його реалізація потребує багато зусиль.

Тільці, які виявлять себе відмінними працівниками, чекатимуть на похвалу, а ще краще — на фінансову підтримку.

На Близнюків чекають пригоди. Представники цього знака зодіаку або наполегливо їх шукатимуть, або ж придумають, якщо знайти не вийде.

Ракам у цей день рекомендується бути обережними з банківськими картками та переказами коштів — є ризик стати жертвою шахраїв.

День у Левів обіцяє бути бадьорим, активним та досить бурхливим. Моральне задоволення від виконаної роботи гарантовано.

А Діві доведеться займатися набридлими та нудними справами. Нервуючи з приводу дрібниць, ви можете упустити щось важливе.

Терезам зірки рекомендують звертати увагу на знаки та прислухатися до порад. Це, а також власна інтуїція, допоможе прийняти правильне рішення.

Скорпіону не завадила б консультація спеціаліста щодо стану спини та суглобів. Можливо, назріває серйозна проблема.

На Стрільця очікують глобальні зміни. Представникам цього знака зодіаку потрібно бути готовим, що їхній життєвий корабель вийде з повного штилю і опиниться в бурхливому морі.

Козерогу доведеться ухвалити складне рішення, яке дасться нелегко, але стане єдино вірним. На обмірковування та аналіз ситуації може піти багато часу.

На Водолія чекає день різких і несподіваних рішень. Все залежатиме від реакції та вміння діяти в нестандартних ситуаціях. Треба бути у стані готовності реагувати на виклики протягом усього дня.

Риби сьогодні стануть порятунком для тих, кому потрібна допомога — вони зможуть знайти потрібні слова у потрібний момент, підтримати та втішити.

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Фото Pixabay

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