Бережіть нерви та гроші: астролог назвала 5 знаків зодіаку, яких у суботу чекають «сюрпризи»

Для багатьох людей субота, 18 червня 2022 року, буде вдень спокійним і навіть у чомусь нудним — такий собі «нейтральний» час, коли можна відпочивати від усіх справ та емоційних струсів, вважає астролог Ірина Богдан.

Водночас на деяких представників зодіакального кола чекають «сюрпризи» — до того ж не завжди приємні, пише інформаційне видання.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам доведеться на ходу змінювати плани та виявляти максимальну гнучкість. Але хвилюватися при цьому не варто — загалом усе йде так, як треба, і на їхню користь.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цікавості Близнюків сьогодні не буде меж. Однак будьте обережні: хтось спробує вас обдурити або використати у своїх цілях.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам нудно сьогодні поберегти нерви та гроші. Не піддавайтеся різним спокусам похвилюватися і витратитись, щоб не залишитися ні з чим. Адже до кінця місяця ще багато часу і вам потрібно за щось жити. Крім того, є можливість обману.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні сумніватимуться у собі та своїх можливостях. Однак не варто зупинятися та опускати руки. Зберіться та займіться поточними справами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні буде некомфортно скрізь і з усіма. Можливо, хтось завдасть вам чимало клопоту та хвилювань. Напевно, вам важко буде вирішити проблему без сторонньої допомоги. Тому варто налаштуватися на різні «дрібні неприємності» протягом дня, і не забувати, що вже 21 червня о 12:14 Сонце увійде на знак Раку і настане Літнє сонцестояння — кардинальна точка року, яка стане для багатьох українців містичним днем.

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